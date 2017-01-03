Сформирована "корзина лекарств" на 2017 год

Закончила свою работу специальная комиссия, формировавшая список препаратов и технологий, которые предполагается включить в "корзину лекарств" в 2017 году.

В "корзину" добавлены 106 наименований лекарств и технологий, а ее стоимость составит 460 миллионов шекелей, что на 160 миллионов выше стоимости прошлогодней "корзины". На пресс-конференции, на которой были представлены результаты комиссии, также было объявлено, что со следующей недели бесплатная стоматологическая помощь будет оказываться детям и подросткам до 15 лет. Вместе с тем, министр здравоохранения Яаков Лицман пообещал, что правительство продолжит расширять "корзину" бесплатных стоматологических услуг и в нее будут включены услуги для пожилых людей.

Почти половину стоимости "корзины-2017" составили лекарственные препараты, предназначенные для онкологических больных. В этом году в список субсидированных препаратов включены иммунотерапевтические средства Кейтруда (Пембролизумаб) и Оптдиво (Наволумаб), предназначенный для больных раком легких.

Кроме того, включены лекарственные препараты для лечения рака почек, рака шейки матки, меланомы. Препараты от диабета для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В "корзину" включены пилюли "завтрашнего дня" для предотвращения беременности. Они предназначены для женщин до 20 лет.

В "корзину" включен аппарат для страдающих болезнью Паркинсона, помогающий вводить препараты.

Комиссия рекомендовала включить в "корзину" препараты для носителей ВИЧ-инфекции, даже в том случае, если нет резкого снижения количества клеток 4CD.

В "корзину" включен препарат Элосульфаза альфа, предназначенный для лечения мукополисахаридоза типа IV A или синдрома Моркио А. В этом препарате в Израиле нуждаются 13 человек. На его приобретение выделено 1,6 миллиона шекелей.

Комиссия рекомендует включить в "корзину" генетические тесты для выявления наследственных заболеваний среди членов бухарской общины, а также среди арабов и друзов.

"Корзиной" предусмотрено финансовое участие государства при приобретении пациентом слухового аппарата. Помощь будет оказана пациентам в возрасте от 31 до 50 лет. В прошлом году комиссия в категорию льготников были включены дети с трех до 18 лет.

Как и в предыдущие годы в "корзину" включены препараты для лечения гепатита С.

В "корзину" медицинских услуг было решено включить операцию по трансплантации ткани яичника для сохранения фертильности женщин, страдающих от онкологических заболеваний. Вместе с тем, комиссия рекомендует не включать в "корзину" оплату операций по прерыванию беременности для женщин старше 33 лет, если операция производится не по медицинским показаниям.





