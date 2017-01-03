3 января 2017 г.
последняя новость: 15:08
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:36 Британские ученые: ожирение негативно влияет на работу мозга
11:39 Пластические операции негативно влияют на сексуальную жизнь: откровения телезвезды
09:40 Цены на дорогие рецептурные лекарства снизились на 3,5%
09:50 Ученые: микробы в кишечнике человека могут влиять на его настроение
12:40 Точки общепита и школы обяжут держать шприц с эпинефрином
09:39 Почти половина членов комиссии по корзине лекарств находятся в состоянии конфликта интересов
11:13 Презентация "умной" линии косметики Clinique: будущее – за интеллектуальным уходом за кожей
16:14 Ученые: стресс на работе в сочетании со свободой принятия решений продлевают жизнь
22:28 Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс
19:54 Лихорадка Зика диагностирована еще у одной израильтянки
Здоровье

Британские ученые: ожирение негативно влияет на работу мозга

время публикации: 13:36 | последнее обновление: 13:40 блог версия для печати фото
Британские ученые: ожирение негативно влияет на работу мозга

Результаты исследований, проведенных сотрудниками британского Национального института здравоохранения (NIH), свидетельствуют о том, что проблема ожирения связана с изменениями в мозгу, и ее нельзя решить с помощью диет и тренажерного зала.

Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail со ссылкой на статью в научном журнале Cell Metabolism.

Людям с излишками веса тяжело заставить себя заниматься спортом не потому, что они много весят, а потому, что их мозг начинает работать в ином режиме: меняются дофаминовые рецепторы, ответственные за мотивацию, и порочный круг замыкается.

Этот вывод был сделан учеными в ходе наблюдения за мышами: подопытные животные, посаженные на высококалорийную диету, переставали интересоваться беговым колесом и двигались вдвое медленнее, чем их собратья, питавшиеся нормально.

Доктор Алексей Кравиц, возглавляющий команду исследователей, прокомментировал результаты этой работы, заявив: они опровергают сложившийся стереотип, утверждающий, что полным людям тяжелее носить свое тело и поэтому они менее активны.

В подтверждение этой гипотезы он привел данные наблюдений, свидетельствующие о том, что резко похудевшие толстяки не становятся после этого заядлыми спортсменами, а продолжают жить в прежнем режиме.

В статье отмечается, что дофаминовые рецепторы "отвечают" за развитие болезни Паркинсона, также ограничивающей двигательные функции.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 3 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017