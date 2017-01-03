Британские ученые: ожирение негативно влияет на работу мозга

Результаты исследований, проведенных сотрудниками британского Национального института здравоохранения (NIH), свидетельствуют о том, что проблема ожирения связана с изменениями в мозгу, и ее нельзя решить с помощью диет и тренажерного зала.

Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail со ссылкой на статью в научном журнале Cell Metabolism.

Людям с излишками веса тяжело заставить себя заниматься спортом не потому, что они много весят, а потому, что их мозг начинает работать в ином режиме: меняются дофаминовые рецепторы, ответственные за мотивацию, и порочный круг замыкается.

Этот вывод был сделан учеными в ходе наблюдения за мышами: подопытные животные, посаженные на высококалорийную диету, переставали интересоваться беговым колесом и двигались вдвое медленнее, чем их собратья, питавшиеся нормально.

Доктор Алексей Кравиц, возглавляющий команду исследователей, прокомментировал результаты этой работы, заявив: они опровергают сложившийся стереотип, утверждающий, что полным людям тяжелее носить свое тело и поэтому они менее активны.

В подтверждение этой гипотезы он привел данные наблюдений, свидетельствующие о том, что резко похудевшие толстяки не становятся после этого заядлыми спортсменами, а продолжают жить в прежнем режиме.

В статье отмечается, что дофаминовые рецепторы "отвечают" за развитие болезни Паркинсона, также ограничивающей двигательные функции.