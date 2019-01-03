Опубликована "корзина лекарств-2019"

В четверг, 3 января, специальная комиссия по формированию "корзины лекарств" опубликовала итоговый список препаратов и технологий, которые будут субсидироваться государством начиная с 2019 года.

В течение 2018 года на рассмотрение комиссии было подано 770 препаратов и технологий, из которых предварительный отбор прошли 200 наименований общей стоимостью около 3 миллиардов шекелей в год.

Из них на втором этапе в корзину были отобраны около 80 препаратов и технологий по 107 назначениям общей стоимостью 460 миллионов шекелей, которые будут субсидироваться государством с 1 января текущего года и могут быть получены пациентами через больничные кассы.

Как можно увидеть из списка, опубликованного газетой "Исраэль а-Йом", около половины бюджета корзины 2019 года пошли на онкологические лекарства. В частности, 55 миллионов шекелей (более 10% корзины) отданы под препарат Kymriah, предназначенный для лечения резистентной или рефракторной лимфомы или лейкемии. Лекарство получат 75 взрослых и 8 детей.

31 миллион шекелей выделен на препарат Imfinzi для неоперабельных больных с онкологией легких.

27 миллионов шекелей пойдут на финансирование трех лекарств для комплементарного лечения меланомы на продвинутых стадиях болезни (Opdivo, Tafinlar, Mekinist).

20 миллионов шекелей выделены на три препарата для лечения 108 больных острой миелоидной лейкемии, не подходящих для интенсивной химиотерапии (Venclexta, Dacogen, Azacitidne). Еще 14 миллионов шекелей пойдут на лечение 90 таких же больных, подходящих для интенсивной химиотерапии (Mylotarg).

17 миллионов предназначены на финансирование лекарства для комплементарного лечения рака молочной железы у женщин с высоким риском рецидива (Perjeta). Такая же сумма отдана под препарат Keytruda для лечения метастатического рака легких типа non squamous NSCLC (также этот препарат выделен без дополнения или с минимальным дополнением бюджета на 15 других назначений).

16 миллионов отданы под два лекарства для лечения продвинутой стадии рака почки (Opdivo, Yervoy).

8 миллионов шекелей будут тратиться на финансирование скрининга предраковых состояний шейки матки у женщин 30-34 лет.

Из неонкологических препаратов и технологий следует отметить 20 миллионов шекелей, выделенных на внедрение технологии FLASH для мониторинга уровней сахара для 3.316 больных диабетом первого типа.

43 миллиона шекелей пойдут на финансирование препарата Ilaris в сфере ревматологии (212 пациентов).

23 миллиона шекелей получат 34 ребенка с заболеванием X-linked hypophosphataemia.

3 миллиона шекелей пойдут на лекарства для отвыкания от курения, 2 миллиона шекелей – на проверки зрения в детских садах.

Среди препаратов, не вошедших в "корзину" – новое лечение для больных метастатическим раком поджелудочной, расширение состава прививки от рака шейки матки, препарат для лечения хронических мигреней, финансирование очков для детей младше 8 лет.





