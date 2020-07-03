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NEWSru.co.il :: Здоровье3 июля 2020 г., 08:48

Коронавирус в Израиле: более 9600 зараженных, 70 в тяжелом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: более 9600 зараженных, 70 в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 3 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 27542 заразившихся (+1090 за последние сутки, вернее за последние 22 часа). В настоящий момент заражены 9618 человек (+971 по сравнению с 2 июля). 325 заболевших умерли (+1 за сутки).

Состояние 70 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+12 за сутки), 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ (+3). Состояние 67 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


269 заболевших в больницах (-1 за сутки), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17599 выздоровели после коронавируса (+118 за сутки).

Число зараженных коронавирусом на данный момент примерно соответствует максимальному показателю в апреле. Но тяжелобольных пока значительно меньше.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 24491 тестов.

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