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NEWSru.co.il :: Здоровье3 июля 2020 г., 19:02

Коронавирус в Израиле: более 10060 зараженных, 77 в тяжелом состоянии

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Коронавирус в Израиле: более 10060 зараженных, 77 в тяжелом состоянии

Вечером в пятницу, 3 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 28055 заразившихся. В настоящий момент заражены 10060 человек. 326 заболевших умерли.

Состояние 77 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 69 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

279 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17669 выздоровели после коронавируса.


Число зараженных коронавирусом на данный момент примерно соответствует максимальному показателю в апреле. Но тяжелобольных пока значительно меньше.

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Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 24732 теста.

Отметим, что министерство здравоохранения создает определенную путаницу, информируя об эпидемии коронавируса в Израиле: данные передаются в СМИ то два, то три раза в сутки, причем в разное время, что затрудняет их сопоставление. Так, например, 1 июля данные передавались около 11:00, около 19:00 и около 23:00; 2 июля около 10:30, а потом только после 23:00; 3 июля утренние данные были опубликованы около 8:00.


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