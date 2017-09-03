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Здоровье

Полезность "экстази" при лечении ПТСР проверят на американцах и израильтянах

время публикации: 16:44 | последнее обновление: 16:44 блог версия для печати фото
Полезность "экстази" при лечении ПТСР проверят на американцах и израильтянах

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) признало, что метилендиоксиметамфетамин (MDMA), также известный как "экстази", является "прорывной терапией" при лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР, "вьетнамский синдром", "афганский синдром"), сообщает сайт Forum Daily со ссылкой на reason.com.

Многопрофильная ассоциация психоделических исследований (MAPS) объявила о решении FDA в конце августа, указав, что теперь они могут продвигаться вперед в своих исследованиях вещества.

Цель этих исследований — определить, насколько эффективно препарат можно использовать для лечения лиц, страдающих ПТСР. Исследования будут включать от 200 до 300 участников, первая группа начнет принимать "экстази" в 2018 году.

В публикациях отмечается, что исследования пройдут в США, Канаде и Израиле. Также MAPS планирует начать переговоры с Европейским агентством по лекарственным средствам в надежде на проведение тестирования также в Европе. В настоящее время основное внимание уделяется обеспечению необходимого финансирования.

MAPS проводит исследования MDMA с 1986 года в надежде доказать терапевтическую ценность препарата. После публикации результатов небольшого исследования, проведенного в США в 2011 году, препарат стал восприниматься в качестве потенциального средства для лечения ПТСР.

Причины возникновения ПТСР различны. Травмирующие воздействия могут быть вызваны военными действиями, природными и техногенными катастрофами, террористическими актами (например, взятием в заложники, насилием, пытками) а также длительными и тяжелыми болезнями или смертью близких людей. Также травмирующими являются домашнее насилие, служба в силовых структурах, где человек становится свидетелем тяжких преступлений.

Так, например, после операции в Газе "Нерушимая скала" у 143 израильских военнослужащих был диагностирован ПТСР.

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