FDA одобрило новое оригинальное лекарство "Тевы" с оборотом $2 млрд

Американское Федеральное управление по контролю над медицинскими препаратами и продуктами питания FDA разрешило к распространению на территории США новый препарат израильского фармацевтического концерна "Тева".

Концерн "Тева", являющийся одним из мировых лидеров в производстве генерных лекарств, долгие годы основную долю прибыли получал от препарата Copaxone – лекарства собственной разработки.

После того, как в прошлом году патент на Copaxone истек, финансовые показатели концерна резко ухудшились.

Новое лекарство AUSTEDO предназначено для лечения больных хореей. Это всего второй препарат, предназначенный для людей с данным заболеванием. Первый препарат, Xenazine, имеет очень тяжелые побочные эффекты, поэтому, несмотря на отсутствие иных вариантов, его принимают всего 10% больных.

Также новый препарат утвержден для больных синдромом Туретта и поздней дискинезией.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы оборот нового лекарства "Тевы" собственной разработки достигнет 2 миллиардов долларов, сообщает The Marker.