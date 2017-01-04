4 января 2017 г.
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Здоровье

Новый закон о донорстве органов во Франции: донором является каждый, кто не подписал отказ

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото
Новый закон о донорстве органов во Франции: донором является каждый, кто не подписал отказ

С 1 января 2017 года во Франции вступил в силу закон, согласно которому, все граждане Франции автоматически становятся после смерти донорами органов, если не зарегистрируются в специальной базе данных "отказников", сообщает The Guardian.

До сих пор в базе данных "отказников" зарегистрировались около 150 тысяч человек.

Новый закон позволяет использовать органы покойного для пересадки даже в случае сопротивления его родственников.

До того, как закон вступил в силу, ситуация с донорством органов во Франции была близка к ситуации в Израиле. Если человек при жизни не выражал четкое желание пожертвовать после смерти органы или от этого отказаться, врачи были обязаны спрашивать разрешения родственников покойного, которые, почти в трети случаев, отвечали отказом.



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Среда, 4 января 2017 г.
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