Новый закон о донорстве органов во Франции: донором является каждый, кто не подписал отказ

С 1 января 2017 года во Франции вступил в силу закон, согласно которому, все граждане Франции автоматически становятся после смерти донорами органов, если не зарегистрируются в специальной базе данных "отказников", сообщает The Guardian.

До сих пор в базе данных "отказников" зарегистрировались около 150 тысяч человек.

Новый закон позволяет использовать органы покойного для пересадки даже в случае сопротивления его родственников.

До того, как закон вступил в силу, ситуация с донорством органов во Франции была близка к ситуации в Израиле. Если человек при жизни не выражал четкое желание пожертвовать после смерти органы или от этого отказаться, врачи были обязаны спрашивать разрешения родственников покойного, которые, почти в трети случаев, отвечали отказом.





