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Здоровье

Минздрав обнаружил в бижутерии для детей тяжелые металлы

время публикации: 16:09 | последнее обновление: 16:37 блог версия для печати фото
Минздрав обнаружил в бижутерии для детей тяжелые металлы

В среду, 4 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало предупреждение о высоком содержании тяжелых металлов в бижутерии для детей, продающейся в крупных торговых сетях. Минздрав потребовал убрать из продажи опасные украшения, а родителям рекомендуется немедленно выбросить предметы, представляющие опасность для здоровья детей.

В сообщении говорится, что были проверены 22 образца детской бижутерии, продающейся в торговых сетях "Хонигман", Sweet Girl Shop, "Кастро-Йеладим", TOPTEN. В 50% проверенных украшений было выявлено повышенное содержание свинца, в 33% - повышенное содержание кадмия.

В сообщении минздрава отмечается, что в Израиле не установлены стандарты для детской бижутерии. При проверке специалисты ориентировались на стандарты, установленные в США и Европе, считая, что предметы с высоким содержанием тяжелых металлов представляют серьезную опасность для здоровья населения. И особенно для маленьких детей, которые пробуют многие предметы на вкус.

Специалисты минздрава говорят, что у родителей нет повода для беспокойства в том случае, если ребенок достаточно взрослый и не брал в рот украшения. В случае, если ребенок "пробовал" на вкус детскую бижутерию, рекомендуется обратиться к детскому врачу и проконсультироваться с ним о необходимости анализа крови.



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