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Здоровье

Израильские ученые: потребление опресненной воды увеличивает риск развития болезней сердца

время публикации: 22:19 | последнее обновление: 22:19 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу распорядился ускорить осуществление пилотной программы по добавлению минеральных солей в воду на опреснительных установках
Израильские ученые: потребление опресненной воды увеличивает риск развития болезней сердца
Израильские ученые: потребление опресненной воды увеличивает риск развития болезней сердца

Израильские исследователи пришли к выводу, что потребление опресненной воды повышает риск развития ишемической болезни сердца. Результаты своей работы исследователи опубликовали в научном журнале Environmental Research.

В исследовании приняли участие 178 тысяч клиентов больничной кассы "Клалит". Они были разделены на две группы: в первую вошли жители районов, в которых в течение шести последних лет используется опресненная вода, во вторую - района, в котором до сих пор жители получают воду из пресного источника.

Исследователи пришли к выводу, что в первой группе на 6% выше заболеваемость ишемической болезнью, чем во второй группе.

Причиной этого, отмечают исследователи, является отсутствие магния в опресненной воде.

Профессор Йона Амитай из университета Бар-Илан, один из авторов опубликованного отчета, отмечает, что еще в 2011 году Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что в опресненной воде отсутствуют необходимые человеку минеральные соли. ВОЗ предлагала добавлять магний прямо на опреснительных установках.

Сайт "Мако" напоминает, что чуть более двух лет назад в Израиле было проведено первое исследование в этой области. Тогда специалисты говорили о более высокой смертности от болезней сердца в районах, в которые подается опресненная вода. После публикации глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился ускорить осуществление пилотной программы по добавлению минеральных солей в воду на опреснительных установках. Этот проект поддержало министерства здравоохранения. Однако из-за противодействия минфина и Управления водного хозяйства проект так и не был реализован.

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