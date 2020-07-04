У командира пограничной полиции Яакова Шабтая диагностирован коронавирус

У командира пограничной полиции (МАГАВ) Яакова Шабтая диагностирован коронавирус. Шабтай переносит заболевание в легкой форме; между тем, в МАГАВ проводится эпидемиологическое расследование, призванное установить, с кем в последние дни общался заболевший.

В конце минувшей недели, 2 июля, командир МАГАВ принимал участие в официальной церемонии памяти 68 военнослужащих и пяти гражданских лиц, погибших шесть лет назад во время операции "Нерушимая скала".

Церемония проходила в мемориальном комплексе на горе Герцля; на ней присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, глава правительства Биньямин Нетаниягу, глава правительства по ротации и министр обороны Бени Ганц, начальник генштаба Авив Кохави и другие представители израильского руководства.