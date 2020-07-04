Коронавирус в Израиле: более 29000 заразившихся с начала эпидемии, 330 умерших

Вечером в субботу, 4 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 29032 заразившихся. За сутки число выросло на 599 человек. В настоящий момент заражены 10029 человек. 330 заболевших умерли (четверо за сутки).

Состояние 84 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 74 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

296 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17773 выздоровели после коронавируса.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью заразившихся коронавирусом: лидируют Арара, Тифрах, Кафр Касем

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 20912 тестов.

Отметим, что министерство здравоохранения создает определенную путаницу, информируя об эпидемии коронавируса в Израиле: данные передаются в СМИ то два, то три раза в сутки, причем в разное время, что затрудняет их сопоставление. Так, например, 1 июля данные передавались около 11:00, около 19:00 и около 23:00; 2 июля около 10:30, а потом только после 23:00; 3 июля утренние данные были опубликованы около 8:00.