Вспышка коронавируса: минздрав требует запретить массовые мероприятия в Израиле
В связи с распространением в Израиле коронавируса министерство здравоохранения официально обратится к главе правительства с требованием издать запрет на массовые мероприятия при участии более двух с половиной тысяч человек. Число израильтян, которые обязаны находиться на карантине, превысило семь тысяч.
Как сообщалось ранее, подросток, у которого был диагностирован коронавирус, 24 февраля побывал на футбольном матче на стадионе Блюмфильд в Тель-Авиве. Подросток сидел на восьмой трибуне – трибуне болельщиков тель-авиврского "Маккаби", который играл в тот день с "Апоэлем".
Всех зрителей, которые находились во время матча на восьмой трибуне, у ворот 7-8, в секторе номер 425, ряды 43-49, места 169-179, просят подвергнуть себя домашнему карантину.
Напомним, речь идет о подростке, который заразился коронавирусом COVID-19 в магазине "А-Пират а-адом" в Ор-Иегуде. Подросток работал в магазине с Меиром Коэном, который 23 февраля вернулся в Израиль из Италии рейсом LY381 компании Alitalia, и в тот же вечер пришел на работу.
Мальчик учится в девятом классе школы "Бренер" в Гиват-Бренер. Все 1.150 учащихся школы получили распоряжения находиться на домашнем карантине.
Вторым человеком, заразившимся коронавирусом в магазине, стала заместитель директора школы в Кирьят-Оно. 27 учеников ее класса находятся на домашнем карантине.
Третий из последних заразившихся израильтян, житель Тель-Авива, недавно вернулся из Италии и находился на карантине. 2 марта, в ходе выборов в Кнессет 23-го созыва, мужчина проголосовал на избирательном участке по адресу улица Клаузнер, 14. Израильтянин находился на данном избирательном участке с 10:15 до 11:15.
Ранее министерство здравоохранения опубликовало распоряжение, согласно которому все, кто посетил в среду, 26 февраля, приморский рынок в Ашдоде, в период с 11:00 до 13:00, и находился на нем более 15 минут, должны находиться на домашнем карантине. В общей сложности речь идет о тысячах людей, находившихся в этот отрезок времени на популярном в городе рынке одновременно с больным COVID-19, вернувшимся из Италии.
На данный момент в Израиле зафиксированы 15 случаев заражения коронавирусом. Более десяти тысяч человек обязаны находиться на карантине.
Все израильские больницы сообщили, что открывают изоляционные отделения для больных коронавирусом.
Больной коронавирусом израильтянин побывал на стадионе Блюмфильд, десятки израильтян отправлены на карантин
Коронавирус диагностирован у жителя Тель-Авива, побывавшего в день выборов на участке на улице Клаузнер
Минздрав: жители Ашдода, побывавшие 26 февраля на приморском рынке, должны находиться на карантине