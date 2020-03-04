Вспышка коронавируса: минздрав требует запретить массовые мероприятия в Израиле

В связи с распространением в Израиле коронавируса министерство здравоохранения официально обратится к главе правительства с требованием издать запрет на массовые мероприятия при участии более двух с половиной тысяч человек. Число израильтян, которые обязаны находиться на карантине, превысило семь тысяч.

Как сообщалось ранее, подросток, у которого был диагностирован коронавирус, 24 февраля побывал на футбольном матче на стадионе Блюмфильд в Тель-Авиве. Подросток сидел на восьмой трибуне – трибуне болельщиков тель-авиврского "Маккаби", который играл в тот день с "Апоэлем".

Всех зрителей, которые находились во время матча на восьмой трибуне, у ворот 7-8, в секторе номер 425, ряды 43-49, места 169-179, просят подвергнуть себя домашнему карантину.

Напомним, речь идет о подростке, который заразился коронавирусом COVID-19 в магазине "А-Пират а-адом" в Ор-Иегуде. Подросток работал в магазине с Меиром Коэном, который 23 февраля вернулся в Израиль из Италии рейсом LY381 компании Alitalia, и в тот же вечер пришел на работу.

Мальчик учится в девятом классе школы "Бренер" в Гиват-Бренер. Все 1.150 учащихся школы получили распоряжения находиться на домашнем карантине.

Вторым человеком, заразившимся коронавирусом в магазине, стала заместитель директора школы в Кирьят-Оно. 27 учеников ее класса находятся на домашнем карантине.

Третий из последних заразившихся израильтян, житель Тель-Авива, недавно вернулся из Италии и находился на карантине. 2 марта, в ходе выборов в Кнессет 23-го созыва, мужчина проголосовал на избирательном участке по адресу улица Клаузнер, 14. Израильтянин находился на данном избирательном участке с 10:15 до 11:15.

Ранее министерство здравоохранения опубликовало распоряжение, согласно которому все, кто посетил в среду, 26 февраля, приморский рынок в Ашдоде, в период с 11:00 до 13:00, и находился на нем более 15 минут, должны находиться на домашнем карантине. В общей сложности речь идет о тысячах людей, находившихся в этот отрезок времени на популярном в городе рынке одновременно с больным COVID-19, вернувшимся из Италии.

На данный момент в Израиле зафиксированы 15 случаев заражения коронавирусом. Более десяти тысяч человек обязаны находиться на карантине.

Все израильские больницы сообщили, что открывают изоляционные отделения для больных коронавирусом.