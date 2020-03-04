Минздрав Израиля добавил в "карантинный список" еще пять стран Европы и запретил массовые мероприятия

Минздрав расширил список стран, после посещения которых израильские туристы обязаны в течение двух недель соблюдать режим карантина. В "карантинный список" добавлены Германия, Франция, Швейцария, Испания и Австрия.

В минздраве подчеркивают, что новое распоряжение касается также израильтян, вернувшихся из указанных стран менее 14 дней назад.

Об ужесточении правил для возвращающихся из-за границы сообщил на пресс-конференции, состоявшейся в министерстве здравоохранения, премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Согласно решению минздрава, с пятницы, 6 марта, гражданам Германии, Франции, Швейцарии, Испании и Австрии будет запрещен въезд в Израиль.

Минздрав также сообщил о запрещении проведения массовых мероприятий с участием более 5.000 человек.

Биньямин Нетаниягу, принявший участие в пресс-конференции, высоко оценил усилия министерства здравоохранения и службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Премьер-министр призвал израильтян строго следить за соблюдением правил личной гигиены, а также воздерживаться от рукопожатий при встрече. Он добавил, что сам следует этим правилам.

Министр здравоохранения Яаков Лицман призвал граждан Израиля следовать рекомендациям минздрава. Он добавил, что его ведомство готово пойти на ряд непопулярных мер для того, чтобы остановить распространение вируса.

13-й канал израильского телевидения сообщил, что до объявления о расширении "карантинного списка стран" официальные представители Израиля связались с правительствами европейских стран и уведомили их о своем решении.

Число израильтян, которые обязаны находиться на карантине, превысило семь тысяч. На данный момент в Израиле зафиксированы 15 случаев заражения коронавирусом.

В последние дни вирус был диагностирован у подростка. Во время эпидемиологического расследования выяснилось, что 24 февраля побывал на футбольном матче на стадионе Блюмфильд в Тель-Авиве. Подросток сидел на восьмой трибуне – трибуне болельщиков тель-авиврского "Маккаби", который играл в тот день с "Апоэлем". Всех зрителей, которые находились во время матча на восьмой трибуне, у ворот 7-8, в секторе номер 425, ряды 43-49, места 169-179, просят подвергнуть себя домашнему карантину.

Напомним, речь идет о подростке, который заразился в магазине "А-Пират а-адом" в Ор-Иегуде. Подросток работал в магазине с Меиром Коэном, который 23 февраля вернулся в Израиль из Италии рейсом LY381 компании Alitalia, и в тот же вечер пришел на работу.

Мальчик учится в девятом классе школы "Бренер" в Гиват-Бренер. Все 1.150 учащихся школы получили распоряжения находиться на домашнем карантине.

Вторым человеком, заразившимся коронавирусом в магазине, стала заместитель директора школы в Кирьят-Оно. 27 учеников ее класса находятся на домашнем карантине.

Третий из последних заразившихся израильтян, житель Тель-Авива, недавно вернулся из Италии и находился на карантине. 2 марта, в ходе выборов в Кнессет 23-го созыва, мужчина проголосовал на избирательном участке по адресу улица Клаузнер, 14. Израильтянин находился на данном избирательном участке с 10:15 до 11:15.

Ранее министерство здравоохранения опубликовало распоряжение, согласно которому все, кто посетил в среду, 26 февраля, приморский рынок в Ашдоде, в период с 11:00 до 13:00, и находился на нем более 15 минут, должны находиться на домашнем карантине. В общей сложности речь идет о тысячах людей, находившихся в этот отрезок времени на популярном в городе рынке одновременно с больным COVID-19, вернувшимся из Италии.

Все израильские больницы сообщили, что открывают изоляционные отделения для больных коронавирусом.