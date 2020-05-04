Данные минздрава Израиля по коронавирусу: 235 умерших, 16246 заболевших, 10064 выздоровевших

Вечером в понедельник, 4 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 16246 заболевших COVID-19. 235 заболевших умерли. Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет).

90 в тяжелом состоянии (70 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 60 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что в течение последних недель число тяжелобольных постепенно сокращается.

10064 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 260 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,4%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 33-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав Израиля сообщает, что работают более 30 лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. Но в последние дни число проводимых тестов снизилось: 3 мая сделано 6763 таких тестов, 2 мая – 5555, 1 мая – 19765, 30 апреля – 9834, 29 апреля – 9004, 28 апреля – 10640.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Общий карантин в Израиле

По сравнению с прошлой неделей, режим общего карантина в Израиле облегчен. С 3 мая частично возобновлена учеба в школах. Действует общественный транспорт. Открыты все магазины, кроме закрытых торговых центров. Работают парикмахерские и салоны красоты.

Министерство финансов наставивает на скорейшем открытии всех торговых центров и рынков. Министерство здравоохранения выступает против такого шага. По мнению минздрава, идти на этот шаг нельзя еще, как минимум, неделю, даже если будут соблюдены все требуемые ограничения (измерение температуры на входе, контролируемое число покупателей, "социальная дистанция" и т.д.)

Процесс принятия и утверждения решений, касающихся карантинных мер, вызывает немало вопросов. Так, например, еще в конце прошлой недели было объявлено, что разрешено заниматься спортом на открытом воздухе на любом удалении от дома (но не на пляжах) и что с начала следующей недели будет снято ограничение на удаление от дома для прогулок не более чем на 100 метров. Полиция и муниципальные инспекторы уже в пятницу-субботу практически повсеместно перестали ограничивать граждан в этом плане. Однако вечером 2 мая было объявлено, что отмена этих ограничений станет предметом обсуждения кабинета министров вечером в воскресенье.

При этом вечером в субботу министры одобрили отмену запрета на присутствие на рабочих местах граждан старше 67 лет. Теперь возрастных ограничений для возвращения на работу нет. Но многие об этом не знали к первому рабочему дню недели.

Утверждено разрешение предприятиям государственного сектора, как и частного, вернуть на рабочие места до 100% работников.

При этом повсеместно требуется соблюдение основных карантинных мер: обязательные защитные маски на всех и соблюдение "социальной дистанции" (не менее 2 метров между людьми). Кроме того, настоятельно рекомендуется соблюдать гигиену: прежде всего, по возможности часто мыть руки с мылом и не касаться руками лица.

В ходе вечернего заседания кабинета министров минфином будет поднят вопрос об открытии спортзалов и бассейнов, библиотек и музеев, кинотеатров и театров к середине мая. Минфин также настаивает на том, что следует четко определить, когда откроются рестораны, кафе и бары (пока они могут работать только в режиме take away, а потому многие закрыты), а также залы торжеств. Минздрав настаивает на том, что пока не следует спешить, не предлагая никаких временных рамок.

Минздрав также выступает категорически против разрешения заниматься серфингом и другими водными видами спорта в открытом море (за исключением предоставления такого права профессиональным спортсменам) и требует не допускать людей на пляжи и спортивные площадки. В минувшие выходные муниципальные инспекторы прогоняли отдыхающих с пляжей (далеко не везде и не всегда), но почти нигде не обращали внимание на присутствие людей на открытых спортивных площадках (хотя зоны тренажеров по-прежнему закрыты и огорожены).

Вечером в воскресенье будет поднят вопрос о дате снятия ограничения на посещение парков. Минздрав против. Минфин заявляет, что в субботу очень многие уже отдыхали в парках, и, учитывая относительно спокойную эпидемиологическую обстановку, трудно убедить граждан не посещать парки.

В ходе обсуждения также будет предпринята попытка договориться об увеличении максимального числа людей, которые могут присутствовать одновременно на церемониях свадеб, дней рождений или похорон.

Муниципальные инспекторы и сотрудники управления охраны природы и национальных парков уполномочены штрафовать нарушителей, в частности за появление в общественных местах без защитных масок (штраф 200 шекелей). С прошлой недели отменена практика предупреждений с последующим штрафом: за нахождение без маски в общественном месте полицейский или инспектор теперь могут выписать штраф без предупреждения. В то же время публиковалась предварительная информация о том, что президент Израиля Реувен Ривлин рассматривает возможность отменить некоторые штрафы, наложенные в период общего карантина.

С воскресенья, 3 мая, циммеры могут принимать отдыхающих. Также разрешено заселять отдыхающих в номера отелей, расположенные на первых этажах. При этом на администрацию циммеров и отелей возлагается ответственность за соблюдение сотрудниками и постояльцами социальной дистанции и выполнение ими норм гигиены, определенных правительством в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране.

Ожидается, что будут отменены массовые мероприятия, приуроченные к еврейскому празднику Лаг ба-Омер (12 мая)

В населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением в течение месяца Рамадан (23 апреля – 23 мая) введен жесткий карантин в вечерние часы.

Сведения об умерших

1. Мужчина, 87 лет. "Мааней Иешуа", из Петах-Тиквы.

2. Женщина, 87 лет. "Сураски", из Холона.

3. Мужчина, 75 лет. "Мааней Иешуа", из Иерусалима.

4. Женщина, 98 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

5. Шимон Рейнзильбер, 96 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

6. Мужчина. "Меир", из Раананы.

7. Мужчина, 73 года. РАМБАМ, из Хайфы.

8. Женщина, 76 лет. "А-Шарон", из Рамат-Гана.

9. Арье Эвен, 88 лет. "Шаарей цедек", из Иерусалима. Страдал рядом хронических болезней.

10. Женщина, 89 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

11. Мужчина, 83 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

12. Малька Кева, 67 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

13. Роберт Ризо, 72 года. "Асута", из Ашдода.

14. Женщина, 91 год. "Вольфсон", из Холона.

15. Пазит Бабиан, 50 лет. "Шиба", из Ришон ле-Циона.

16. Мужчина, 66 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

17. Моше Оренштейн, 87 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима. Страдал серьезными хроническими заболеваниями, в том числе диабетом.

18. Мужчина, 74 года. "Вольфсон", из Тель-Авива.

19. Мордехай Бен Михаэль, 92 года. "Шаарей а-Цедек", из Иерусалима.

20. Мужчина. "А-Шарон", из Бней-Брака.

21. Мужчина, 76 лет. "Барзилай", из Ашкелона.

22. Женщина, 98 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

23. Женщина, 97 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

24. Женщина, 86 лет. "Асаф а-Рофэ", из Петах-Тиквы.

25. Мужчина, 80 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

26. Моше Гилель, 76 лет. "Шиба", из Иегуда. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

27. Мужчина, 73 года. "Шиба", из Холона.

28. Мужчина, 63 года. "Сорока", из Мейтара.

29. Роза Шарман Арбель, 83 года. "Шаарей цедек", из Иерусалима.

30. Мужчина. "Барзилай".

31. Мужчина, 77 лет. "Барзилай", из Кирьят-Гата.

32. Мужчина, 72 года. "Шиба", из Бней-Брака.

33. Тамар Леви-Перец, 49 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

34. Холия Абрахами, 70 лет. "Сураски", из Бат-Яма.

35. Мужчина, 73 года. "Меир", из Нетании.

36. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Холона.

37. Авраам Аруш, 93 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

38. Мужчина, 75 лет. "Сураски", из Рамат-Гана.

39. Мужчина, 72 года. "Сураски", из Тель-Авива.

40. Женщина, 61 год. "Вольфсон", из Бат-Яма.

41. Мужчина, 75 лет. "Гилель Яфе", из Пардес-Ханы.

42. Неля Кравец, 88 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

43. Женщина, 67 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

44. Мужчина, 90 лет. "А-Шарон", из Бней-Брака.

45. Мужчина, 76 лет. "Сураски", из Нетании.

46. Женщина, 69 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

47. Мужчина, 98 лет. "Мааней Иешуа", из Реховота.

48. Женщина, 91 год. "Каплан", из Рамле.

49. Иегудит Гольдберг, 95 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы.

50. Мужчина, 82 года. "Вольфсон", из Беэр-Шевы.

51. Женщина, 84 года. "Наот а-Тихон", из Беэр-Шевы.

52. Мужчина, 77 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

53. Яфа Нагар, 90 лет. "Наот а-Тихон", жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

54.Женщина, 88 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

55. Мужчина, 64 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

56. Женщина, 97 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

57. Эстер Кройзер, 91 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

58. Мужчина, 85 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Нешера.

59. Женщина. "Меир", из Кфар-Сабы.

60. Мужчина, 37 лет. "А-Шарон", из Петах-Тиквы.

61. Зеэв Гринвальд, 84 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

62. Мужчина, 77 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Ноф а-Галиль.

63. Мужчина, 95 лет. "Шиба", из Бней-Брака.

64. Женщина, 72 года. "Сураски", из Бат-Яма.

65. Женщина, 90 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

66. Фанни Ахарфи, 66 лет. "Шиба", из Лода.

67. Женщина, 71 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

68. Мужчина, 72 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

69. Женщина, 83 года. "Ланиадо", из Рош а-Аина.

70. Мужчина, 66 лет. "Асаф а-Рофэ", из Рамле.

71. Мужчина, 87. "Сорока", из Рамат а-Шарона.

72. Эмилия Вайнштейн, 82 года, жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

73. Далия Сальмона, 84 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

74. Авраам Херцберг, 97 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

75. Женщина, 83 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

76. Мужчина, 90 лет. "Сураски", из Тель-Авива.

77. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

78. Женщина, 96 лет. "Наот а-Тихон", из Афулы.

79. Женщина, 89 лет. "Пория", из Тверии.

80. Женщина, 91 год. "Наот а-Тихон", из Мигдаль а-Эмека.

81. Мужчина, 79 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

82. Женщина, 95 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Тверии.

83. Женщина, 86 лет. Гериатрический центр "Дорот", из Явнеэля.

84. Женщина, 95 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

85. Мужчина, 80 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

86. Мужчина, 93 года. Гериатрический центр "Дорот", из Дгании "алеф".

87. Авраам Гринберг, 72 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

88. Мужчина, 85 лет. "Пория", из Тверии.

89. Женщина, 67 лет. РАМБАМ, из Кирьят-Яма.

90. Женщина, 86 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

91. Бен-Цион Купершток, 63 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

92. Женщина. "Шаарей а-цедек", из Герцлии.

93. Женщина, 76 лет. Гериатрический центр, Пардес-Хана; из Шедмот двора.

94. Женщина, 74 года. "Мааней Иешуа", из Рамат-Гана.

95. Мужчина, 89 лет. "Гилель Яфе", из Хадеры.

96. Женщина, 92 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

97-101. Сведений нет.

102. Мужчина, 63 года. Больница "Пория" в Тверии.

103. Сведений нет.

104. Элиягу Бакши-Дорон, бывший главный раввин Израиля, 79 лет. Больница "Шаарей Цедек".

105. Женщина, 90 лет. Жительница Тамры. Больница "Рамбам".

106. Женщина, 80 лет. Больница "Пория" в Тверии.

107. Женщина, 81 год. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

108. Женщина, 96 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

109. Мужчина, 78 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

110. Сведений нет.

111. Женщина, 41 год. Больница "Каплан" в Реховоте.

112. Мужчина, 80 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

113. Женщина, 85 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

114. Женщина, 91 год. Гериатрическая клиника "Шохам" в Пардес-Хане.

115. Мужчина, 77 лет. Больница "Зив".

116. Сведений нет.

117. Женщина, 86 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

118. Мужчина, 81 год. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

119. Мужчина, 82 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

120. Женщина, 71 год. Больница "Пория".

121. Мужчина, 90 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

122. Мужчина, 78 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

123. Сведений нет.

124. Женщина, 82 года. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

125-126. Сведений нет.

127. Мужчина, 94 года. Больница "Меир" в Кфар-Сабе.

128. Мужчина, 70 лет. Больница РАМБАМ в Хайфе.

129. Мужчина, 84 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

130. Женщина, 70 лет. Больница "Вольфсон" в Холоне.

131. Сведений нет.

132. Мужчина, 80 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

133. Женщина, 71 год. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

134. Женщина, 90 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

135-140. Сведений нет.

141. Мужчина, 76 лет. Больница "А-Шарон" в Петах-Тикве.

142. Житель Раананы, 85 лет. Больница "Меир".

143. Женщина, 86 года. Больница "Вольфсон".

144-147. Сведений нет.

148. Женщина, 96 лет. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

149. Мужчина, 70 лет. Больница "Мааней Иешуа" в Бней-Браке.

150. Женщина, 90 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

151. Сведений нет.

152. Женщина, 70 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

153. Женщина, 89 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

154. Мужчина, 77 лет. Больница "Пория" в Тверии.

155-158. Сведений нет.

159. Мужчина, 82 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

160-164. Сведений нет.

165. Муин Атхамнэ Друби, 80 лет, из Бака аль-Гарбии. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

166. Женщина, 85 лет. Больница "Пория" в Тверии.

167. Мужчина, 96 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

168. Женщина, 29 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

169. Женщина, 76 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

170. Мужчина, 71 год. Больница "Пория" в Тверии.

171. Мужчина, 75 лет. Больница "Вольфсон" в Холоне.

172. Женщина, 92 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

173. Женщина, 90 лет. В медицинском центре в Пардес-Хане.

174. Мужчина, 84 года. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

175. Раввин Хаим Тоби из Бней Брака, глава некоммерческой организации "Керен Исмах Моше", 62 года. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

176. Элимелех Краус, 71 год. Из Бней-Брака. Больница "Гилель Яфе".

177. Сведений нет.

178. Мужчина, 48 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

179. Женщина, 57 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

180. Сведений нет.

181. Женщина, 100 лет. Больница "Каплан" в Реховоте.

182-187. Сведений нет.

188. Ханна Вейзер, 98 лет. Больница "Шаарей Цедек".

189. Нет сведений.

190. Женщина, 74 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

191. Мужчина, 94 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

192. Женщина, 76 лет. Больница "Меир".

193. Раввин Йешаягу Хабер, 55 лет, глава организации "Матанат Хаим". Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

194. Женщина, 86 лет. Больница "Каплан" в Реховоте.

195-199. Сведений нет.

200. Сьюзи Леви, 65 лет. Медсестра больницы "Шиба" Тель а-Шомер.

201. Ахмад Наама, бывший глава местного совета Дир аль-Асад, 92 года. Больница Галилеи.

202. Женщина, 88 лет. Больница "Мааней Иешуа" в Бней-Браке.

203. Мужчина, 83 года. Больница "Мааней Иешуа" в Бней-Браке.

204. Мужчина, 90 лет.

205. Женщина, 61 год.

206. Женщина, 67 лет.

207. Мужчина, 70 лет.

208. Мужчина, 78 лет.

209. Мужчина, 96 лет.

210. Мужчина, 94 года.

211. Женщина, 91 год.

212. Мужчина, 83 года.

213-218. Сведений нет.

219. Сима Миара, 88 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

220-222. Сведений нет.

223. Мужчина, 62 года. Больница "Пория" в Тверии.

224-230. Сведений нет.

231. Женщина, 79 лет. Больница "Каплан". Из Нес-Циона.

232-234. Нет сведений.

235. Мужчина, 66 лет. Больница "Сорока".

В Италии умер 82-летний израильтянин. В Умани (Украина) умер 47-летний гражданин США и Израиля.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило ранее, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА достигло 501, трое умерли. При этом в статистику были включены случаи заболевания COVID-19 в арабских кварталах Иерусалима ("оккупированном Аль-Кудсе") и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

Правительство ХАМАСа заявляет, что число заразившихся COVID-19 в секторе Газы составляет 15 человек (все они объявлены выздоровевшими).

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 25000 человек – и хотя в сутки проводятся несколько сотен таких тестов, ведомство объявило 28 апреля о готовности в мае довести число проверок до 5000 в день. В обязательный карантин были отправлены около 16000 человек.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 4 мая, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 247 тысяч человек, более 3,5 млн заболели, около 2,1 млн инфицированы в настоящее время, около 1,2 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 7%.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (около 68000 умерших, летальность 5,8%). Далее следуют Италия (около 29000 умерших, летальность 13,7%), Великобритания (более 28500, летальность 15,2%), Испания (более 25000 умерших, летальность 10,3%), Франция (около 25000, летальность 14,8%), Бельгия (около 8000, летальность 15,7%), Бразилия (более 7000, 6,9%), Германия (около 7000, 4,1%), Иран (более 6200, 6,4%), Нидерланды (более 5000, 12,5%), материковая часть территории КНР (более 4600, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 1,15 миллиона человек.







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