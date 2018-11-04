Минздрав пытается остановить распространение кори

В воскресенье, 4 ноября, министерство здравоохранения сообщило о принятии ряда мер, призванных остановить распространение кори среди детей и взрослых.

Сайт "Мако", пишет, что минздрав распорядился ограничить доступ в несколько больничных отделений лицам, не прошедшим вакцинацию от кори. В частности, лица, которым не была сделана прививка, не будут допускаться в отделения недоношенных детей, в реанимационные отделения, отделения онкологии.

По всей видимости, при составлении этого списка, специалисты минздрава, исходили из опыта больниц. В середине октября чрезвычайная ситуация была объявлена в больнице "Шаарей Цедек" после того, как выяснилось, что отец малыша, появившегося на свет недоношенным несколько дней назад, болен корью. Причем в больнице он находился тогда, когда болезнь находилась в острой стадии.

В июле минздрав пригласил 80 детей, проходивших лечение в больнице "Шнайдер", сдать анализы и пройти прививку от кори. Среди тех, кто подвергся опасности заражения, также были дети с низким иммунитетом, находящиеся на лечении в отделении гематологии-онкологии. Поводом для вмешательства минздрава стал диагноз "корь", который был поставлен трехлетнему мальчику из религиозного общинного поселения Эш-Кодеш.

Согласно сообщениям в онлайн-СМИ, минздрав также намерен запретить посещение дошкольных заведений и школ детям, которые не прошли вакцинацию от кори. По информации сайта Ynet , на данном этапе возможность введения подобного запрета рассматривается только в отношении учебных заведений в Иерусалимском округе.

Одновременно с этим, минздрав увеличил количество медсестер и продлил время работы центров матери и ребенка (типат халав) в Иерусалиме, где проводится вакцинация детей.

В религиозные кварталы планируется направить "передвижные центры" вакцинации.

По данным министерства здравоохранения, с начала года диагноз "корь" был поставлен 1334 израильтянам.

На прошлой неделе был зарегистрирован первый смертный случай. В больнице "Шаарей Цедек" скончалась полуторагодовалая девочка. Ее родители принадлежат к религиозной общине "Нетурей карта".

4 ноября стало известно, что диагноз "корь" был поставлен 40-летней учительнице младших классов школы "Римоним" в Ашдоде.





