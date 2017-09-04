"Забота о близких". Израильские врачи для российских пенсионеров

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда родителям или другим родственникам, живущим за рубежом, требуется медицинская помощь: по телефону, на расстоянии, мы стараемся понять, насколько серьезна ситуация, пытаемся проконсультироваться с врачом в Израиле, но доктора не всегда готовы "заочно" давать какие-либо рекомендации.

Специально для родственников русскоязычных израильтян, живущих за границей, израильская клиника Call4Life ("Колфолайф") разработала абонемент, позволяющий передать заботу о близких израильским врачам.

Как записать своих родственников из России, Украины, Беларуси или Казахстана на прием к израильскому врачу? Где и как этот прием будет проходить? Кто доставит нужное лекарство в Россию или Украину? Объяснить, как работает абонемент Call4Life "Забота о близких" и какие именно медицинские услуги могут с его помощью получить зарубежные пациенты, мы попросили главного врача клиники Андрея Кукуй.

Абонемент "Забота о близких" – для кого он создан? Кто может его приобрести?

Этот проект был разработан нами специально для решения проблем, связанных с медицинским обслуживанием родственников русскоязычных израильтян, в частности, людей старшего поколения. Абонемент предоставляет людям, живущим за границей, возможность систематически консультироваться со своим личным врачом, врачом-куратором, который будет разрабатывать для них программу лечения, направлять на обследования по месту жительства, проводить ревизию полученных результатов, выписывать необходимые препараты, следить за их состоянием. Консультации проходят дистанционно, посредством разработанной нами уникальной IT-платформы, связывающей пациентов и врачей в режиме онлайн по всему миру.

Как могут пациенты, живущие за рубежом, получить израильский препарат?

Пациенты, находящиеся под наблюдением наших врачей, получают препараты по таким же рецептам, как и граждане Израиля. Отправить лекарства, выписанные больному доктором Call4Life на три месяца или на полгода, могут родственники, живущие в Израиле. Выслать такую посылку можем и мы, с помощью службы EMS. Качество препаратов, которые принимает больной, как вы понимаете, очень важно, но в настоящее время, в условиях импортозамещения, российские аптеки не могут ничего гарантировать. У нас был случай, когда анализы пациентки, страдающей хроническим заболеванием и постоянно принимающей один и тот же препарат, внезапно показали резкое ухудшение ее состояния. Врач отправил женщину на исследования, чтобы понять причину ухудшения. Однако выяснилось, что пациентка всего лишь купила нужное ей лекарство в другой аптеке, и препарат, приобретенный ею, оказался поддельным. К сожалению, такие ситуации нередки. Иногда родственники наших пациентов даже специально прилетают в Израиль, чтобы купить лекарства, которым можно доверять.

Если пациент, являющийся пациентом Call4Life, окажется в больнице – не в Израиле, а по месту жительства, например, в Самаре или Хмельницком, сможет ли израильский доктор помочь ему издалека?

Попадая в стационар, больной, как ни грустно, зачастую оказывается в ситуации, которую можно назвать "один против системы". Он не всегда владеет ситуацией, не всегда понимает, чем и как его лечат, ему не с кем посоветоваться, чтобы обсудить поставленный ему диагноз. Однако владелец абонемента "Забота о близких" может связаться со своим личным врачом в Израиле и проконсультироваться с ним по этим вопросам. Более того, врач-куратор может напрямую связаться с лечащим врачом своего пациента, находящегося в больнице, и провести своего рода консилиум, который поможет избежать врачебной ошибки. Пословица "Одна голова – хорошо, а две – лучше" особенно справедлива, когда речь идет о врачах, ведь никто из нас не вправе считать себя истиной в последней инстанции.

Итак, я покупаю абонемент "Забота о близких" для своих родственников, живущих, скажем, в Москве. Что происходит дальше?

Каждый абонент получает уникальное имя пользователя и пароль к системе, доступной из любой точки мира через любой компьютер или телефон (Android или iPhone). Для начала пациенту нужно подключиться к платформе Call4Life с телефона или компьютера. Уникальная платформа, разработанная нами, позволяет проводить прямые видеоконсультации с лечащим врачом в любое удобное время, а также обеспечивает врачу быстрый доступ к истории болезни пациента, получение рецепта по электронной почте и многое другое. Пациенту создается электронная медицинская карта, в которой хранятся как прошлые результаты обследований, так и все новые результаты всех обследований и анализов. Они будут доступны там всегда и из любой точки мира.

Сможет ли, например, пожилой человек, не имеющий компьютерного опыта, самостоятельно подключиться к платформе?

Для этого в России и других странах бывшего Советского Союза у нас работает техническая служба. Технический консультант звонит нашему клиенту по телефону и вместе с ним проходит всю процедуру подключения и регистрации. После этого для обращения в Call4Life достаточно нажатия одной кнопки. Нажав ее, клиент попадает к медконсультанту, выполняющему обязанности "регистратуры": он опрашивает пациента, выясняет его жалобы, записывает к врачу на любое удобное время. После этого пациенту на телефон или на электронную почту придет уведомление о том, что он записан на прием, а непосредственно перед приемом система еще раз напомнит ему об этом. Затем в приложении или компьютере открывается соответствующее окно, пациент видит врача, а врач – пациента, и начинается обычный прием. В конце приема доктор выдает заключение и рекомендации, которые приходят пациенту на электронную почту. В крайнем случае, наши врачи могут связаться с больным по телефону.

На каком языке говорят врачи? И на каком – пишут рекомендации?

Все наши врачи говорят по-русски. Рекомендации пишутся по-русски, но если это нужно, могут быть написаны и на иврите, и на английском. Все заключения израильских врачей размещаются в электронной медицинской карте, по мере обследования, как на иврите, так и на русском языке (по желанию пациента).

Если пациенту необходимо сдать анализы и пройти какие-либо исследования, то где и как это делается?

Мы сотрудничаем с рядом клиник, исследовательских центров и лабораторий в России, Украине и Белоруссии, которые получили нашу аккредитацию, которым мы полностью доверяем, как, скажем, нашим партнерам – больницам сети РЖД, клинике Рэмси в Санкт-Петербурге и нескольким другим медицинским центрам (этот список постоянно пополняется). Но пациент может обратиться в любую лабораторию, например, в поликлинике по месту жительства. После этого пациенту нужно сфотографировать бумаги с результатами исследований и выложить их на платформу Call4Life. Если это по какой-либо причине не получается, пациент может обратиться за помощью к техническому консультанту, а может просто показать результаты медконсультанту или даже продиктовать их. После этого ему будет назначена консультация у врача, во время которой врач составит для него программу лечения или обследования. При этом он укажет и необходимую частоту консультаций – например, раз в неделю или раз в месяц (в зависимости от заболевания). Врач будет следить за состоянием больного, корректировать программу лечения, контролировать, какие лекарства и по какой схеме пациент принимает.

В каких случаях вы рекомендуете пациенту приехать в Израиль?

Должен сказать, что мы никогда не уговариваем пациентов приезжать сюда. Более того, мы стараемся экономить деньги пациента и его силы. Например, нецелесообразно лететь в Израиль, чтобы сделать MRI. Разговаривая с пациентом, я непременно скажу ему о том, что, во-первых, в израильской клинике это исследование стоит дороже, чем в российской, во-вторых, во многих медицинских центрах России есть точно такие же аппараты, как в Израиле. Мы – не компания медицинского туризма. Мы, в первую очередь, медицинский стартап, совмещающий новейшие технологии и современные достижения медицины. А самое главное, мы – врачи, которые думают о том, что будет правильнее для пациента.

Но все-таки, если вашему пациенту, живущему за границей, нельзя обойтись без операции, что вы ему посоветуете?

Если пациенту нельзя обойтись без операции, мы предлагаем ему на выбор больницы в России, Украине, Беларуси, Германии и Израиле, рассчитанные на разные финансовые возможности пациента, однако предоставляющие медицинские услуги приблизительно одинакового уровня. Например, в России мы заключили договор с самой крупной сетью больниц – РЖД, в Белоруссии такой же контракт заключен с госпиталем министерства обороны и безопасности. Конечно, бывают операции, которые можно сделать только в определенной клинике. У нас подписаны соответствующие контракты о приеме наших пациентов с клиникой "Тель а-Шомер", "Ассутой" и т.д. Если возникает ситуация, требующая присутствия пациента в Израиле, врач заранее составляет для него программу лечения здесь, объясняя, где, что именно и как ему будут делать, а также – какую сумму он потратит. Мы следим за тем, чтобы пациент не делал никаких лишних процедур, ограничиваясь лишь теми, которые действительно необходимы. Это очень важно, потому что любое вмешательство чревато побочными действиями. В любом случае, мы выступаем не как представители той или иной больницы, а как кураторы пациента. Лечащий врач из Call4Life сопровождает больного, и опекает его – как во время пребывания в больнице, так и после выписки.

Сколько стоит абонемент в Call4Life? На какой кошелек он рассчитан?

Call4Life, прежде всего, ориентирован на пенсионеров, на тех, кто не имеет возможности приехать, кого "не любит лечить" российская или иная постсоветская медицина. Абонемент "Забота о близких" стоит 350 шекелей в месяц на семейную пару и 250 – на одного человека. Это сумма примерно соответствует стоимости страховки в израильских больничных кассах.

Публикуется в рамках информационного партнерства