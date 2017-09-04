Как выбрать клинику в Израиле: ведущие медучреждения страны

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Среди стран с развитой медициной Израиль занимает одно из первых мест по эффективности терапевтического и хирургического лечения, условиям пребывания в клиниках пациентов и их родных. Местные медучреждения специализируются на сложных патологиях, которые в некоторых странах носят клеймо неоперабельных или неизлечимых. Израильские клиники берутся даже за инкурабельных пациентов, для которых ранее были поставлены неутешительные прогнозы.

Эффективность лечения в Израиле объясняется следующими факторами:

• возможность ранней диагностики заболеваний;

• комплексных подход, сочетающий консультации узких и смежных специалистов;

• использование современных и инновационных методик;

• хороший выбор реабилитационных программ;

• климат.

По системе JCIA аккредитованы три медицинских учреждения страны, что свидетельствует о качестве оказываемых услуг, соответствующих международному уровню.

Как выбрать клинику: рейтинги и профиль медучреждений

Клиники в Израиле многопрофильные, но у каждой из них есть приоритетное направление. На это рекомендуется обращать особое внимание при выборе медицинского учреждения и отдавать предпочтение специализированным заведениям.

Медицинский центр им. Сураски ("Ихилов")

МЦ им. Сураски – главная больница Тель-Авива. Расположено это многопрофильное медучреждение на территории в 250 тыс. м.кв. и включает пять основных отделений: реабилитационный центр, общепрофильную и детскую больницы, кардиоцентр и центр женского здоровья. Наибольших успехов специалисты этой больницы достигли в области ортопедии и протезирования, а также кардиологии, неврологии и многопрофильной хирургии. Этот медицинский центр также известен своими достижениями в области репродуктологии, выхаживании недоношенных новорожденных, акушерстве и гинекологии.

Клиника "Рамбам"

"Рамбам", многопрофильный лечебно-диагностический и реабилитационный центр расположен на севере Израиля – в городе Хайфа. Комплекс, включает стационарные, диагностические и лабораторные отделения, административные и хозяйственные подразделения. Среди местных жителей "Рамбам" признан лучшим медучреждением, оказывающим высококачественную экстренную медицинскую помощь. Для медтуристов онкологический центр "Рамбам" интересен ранней диагностикой и лечением онкопатологий, а также травм, болезней сердечно-сосудистой системы и детских заболеваний различной этиологии.

Медицинский комплекс им. Рабина

В городе Петах-Тиква расположен медкомплекс им. Рабина. В него входят многопрофильная больница "Бейлинсон", включающая центр женского здоровья, онкоцентр и детский медицинский центр "Шнайдер".

"Бейлинсон" специализируется на общей хирургии, кардиологии гастроэнтерологии, ортопедии, заболевания репродуктивной системы. В детской больнице "Шнайдер" успешно лечат все врожденные и приобретенные детские патологии, а также проводят трансплантацию костного мозга.

Клиника "Адаса"

Крупнейшая больница Израиля "Адаса" расположена в столице страны – Иерусалиме. В структуру медцентра входит 28 подразделений и 8 научных исследовательских центров. Основная специализация клиники — диагностика и лечение рака (институт "Шаретт"), на высочайшем уровне функционируют отделения кардиохирургии, нейрохирургии, гастроэнтерологии. Отличная статистика в гинекологическом и родильном отделении "Эйн-Керем", где занимаются лечением заболеваний репродуктивной системы, в том числе и бесплодия.

Клиники "Ассута"

Частный медицинский центр "Ассута" - комплекс, состоящий из больниц, клиник, бизнес-коммуникаций и гостиничных номеров. Такая инфраструктура позволяет оказывать медуслуги пациентам из других стран.

"Ассута" известна инновационным подходом к лечению рака, а также отделениями общей хирургии, кардиологии и гинекологии. Особое место среди израильских клиник "Ассута" заняла благодаря своему центру ЭКО. Израиль – мировой лидер в этой области, и четверть процедур экстракорпорального оплодотворения выполняют именно в этом медучреждении. Более того: данная клиника – одна из немногих, которые оказывают услуги по заморозке яйцеклеток на неопределенный срок.

Медицинский центр "Шиба"

Широкопрофильная клиника "Шиба" состоит из трех независимых учреждений: общей клинической больницы, реабилитационной и детской. Кроме востребованных областей в этом медучреждении особое место отведено детским заболеваниям, гериатрии и травмам. Здесь с успехом лечат аутизм, остеопороз, сахарный диабет и проводят реабилитацию особо тяжелых пациентов.

Медицинские центры Мертвого моря

Лечение в Израиле популярно благодаря климату и природным ресурсам. Медицинские центры, расположенные на берегу Мертвого моря, практикуют лечение заболеваний кожи, дыхательной системы, эндокринных нарушений и ожирения. Основное направление этих центров – омоложение и реабилитация с использованием бальнеологии, что подразумевает применение природных ресурсов. На организм человека оказывает позитивное воздействие вода Мертвого моря, соль, лечебные грязи и солнечные ванны.

Из центров, лицензированных министерством здравоохранения Израиля, популярностью пользуются лечебно-профилактический центр "Паула" и медицинский центр "Дэд Си", где практикуют космоцевтику в сочетании с ударно-волновой и лазерной терапией. Отметим, что в этих клиниках полностью исключены гормональные препараты и хирургическое вмешательство.

Как попасть на лечение в медучреждения Израиля

Лечение в медицинских центрах Израиля доступно как местным жителям, так и иностранным гражданам. На сайтах клиник есть формы обратной связи: для оформления заявки достаточно заполнить анкету. Связаться с представителем клиники можно по телефону горячей линии, размещенном на сайте медучреждения. Иностранные клиенты могут воспользоваться услугами специализированных центров, обратившись в них по такой же схеме. В кратчайшие сроки с вами свяжется куратор и ответит на вопросы, касающиеся нотариального и документального оформления лечения.