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Здоровье

Минздрав рассмотрит возможность включения каннабиса в "корзину лекарств"

время публикации: 14:21 | последнее обновление: 14:22 блог версия для печати фото
Минздрав рассмотрит возможность включения каннабиса в "корзину лекарств"

Министр здравоохранения Яаков Лицман обещал рассмотреть возможность включения медицинской марихуаны в государственную корзину субсидируемых медицинских препаратов.

Выступая на национальной экономической конференции под эгидой газеты "Калькалист", министр заявил, что "пришло время рассмотреть возможность включения в корзину альтернативных лекарств".

Лицман также призвал журналистов не играть на руку фармацевтическим компаниям, и в период рассмотрения состава корзины лекарств на следующий год не публиковать "истории о чудесных возможностях нового лекарства".



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