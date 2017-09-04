Минздрав рассмотрит возможность включения каннабиса в "корзину лекарств"

Министр здравоохранения Яаков Лицман обещал рассмотреть возможность включения медицинской марихуаны в государственную корзину субсидируемых медицинских препаратов.

Выступая на национальной экономической конференции под эгидой газеты "Калькалист", министр заявил, что "пришло время рассмотреть возможность включения в корзину альтернативных лекарств".

Лицман также призвал журналистов не играть на руку фармацевтическим компаниям, и в период рассмотрения состава корзины лекарств на следующий год не публиковать "истории о чудесных возможностях нового лекарства".





