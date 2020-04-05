Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 47 умерших, более 8000 заболевших

Утром в воскресенье, 5 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 8018 заболевших COVID-19 (429 новых за сутки). 47 заболевших умерли. Еще один израильтянин, заразившийся коронавирусом, скончался в Италии. Возраст умерших: 49-98 (средний возраст около 80 лет).

127 в тяжелом состоянии (106 из них в настоящее подключены к аппаратам ИВЛ), 173 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

477 выздоровели после коронавируса. 739 заболевших в больницах, по 1166 принимается решение о целесообразности госпитализации, 4897 болеют в домашних условиях, 693 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Сведения об умерших

1. Арье Эвен, 88 лет, Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева, 67 лет, Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн, 87 лет, Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель 76 лет, Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Авраам Аруш, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

13. Мордехай Бен Михаэль, 92 года, Иерусалим.

14. Женщина, 94 года, Бней-Брак.

15. Роза Шарман Арбель, 84 года, Иерусалим.

16. Пазит Бабиан, 50 лет, Ришон ле-Цион. Умерла в больнице "Шиба".

17. Тамар Леви-Перец, 49 лет. Умерла в больнице "Асаф а-Рофе".

18. Женщина, 90 лет. Умерла в больнице "Каплан".

19. Роберт Ризо, 73 года. Умер в больнице "Асута" в Ашдоде.

20. Мужчина, 90 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

21. Женщина, 98 лет. Беэр-Шева.

22. Женщина, 69 лет. Иерусалим.

23. Мужчина, 74 года. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

24. Фанни Ахарфи, 66 лет. Жительница Лода умерла в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере.

25. Мужчина, 66 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

26. Мужчина, 72 года. Умер в больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

27. Мужчина, 77 лет. Больница "А-Эмек" в Афуле.

28. Мужчина, 95 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

29. Мужчина, 78 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

30. Мужчина, 87 лет. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

31. Мужчина, 72 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

32. Мужчина, 77 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

33. Мужчина, 90 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

34. Женщина, 97 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем".

35. Зеэв Гринвальд, 84 года, житель Иерусалима.

36. Мужчина, 91 год. Больница "Бейлинсон".

37. Мужчина, 71 год. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

38. Мужчина, 75 лет. Страдал рядом хронических заболеваний. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

39. Мужчина, 79 лет. Больница "Меир" в Кфар-Сабе.

40. Холия Абрахами, 70 лет. Больница "Вольфсон", Холон.

41. Неля Кравиц, 89 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

42. Женщина, 67 лет. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

43. Мужчина, 76 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

44. Женщина, 88 лет. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

45. Далия Сальмона, 84 года. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

46. Бен-Цион Купершток, 63 года. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

47. Женщина, 61 год. Больница "Вольфсон" в Холоне.

В Италии умер 82-летний израильтянин.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

По состоянию на 5 апреля, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о 226 случаях заражения в ПА и секторе Газы коронавирусной болезнью COVID-19.

В ночь на воскресенье поступило сообщение о молодой женщине в Шхеме, заразившейся от своего мужа. Утром поступили сообщения о еще девяти случаях заражения в Бейтунии, Бартаа, Рафате, Катане, Аль-Джадире и Кафр-Акабе.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно, хотя в течение последней недели власти ПА увеличили число проводимых тестов на коронавирус.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские. 2 апреля правительство ПА в Рамалле объявило о продлении на месяц режима чрезвычайного положения. 3 апреля председатель ПА Махмуд Аббас утвердил это решение.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 5 апреля, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли около 65000 человек, более 1,2 миллиона заболели, примерно 893 тысяч инфицированы в настоящее время, около 245 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 15300). Далее следуют Испания (около 12000 умерших), США (около 8500), Франция (примерно 7600), Великобритания (более 4300), Иран (около 3450), материковая часть территории КНР (около 3330). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Германии, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Курасао, Латвии, Ливане, Ливии, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: около 311 тысяч.

За нашими публикациями можно следить в следующих социальных сетях и мессенджерах (указана активная ссылка на страницу):

FACEBOOK TELEGRAM TWITTER ВКОНТАКТЕ ОДНОКЛАССНИКИ

Подписывайтесь на наши новости. Мы признательны вам за внимание и доверие.