Израильские ученые приблизились к созданию вакцины от меланомы

Исследователям из университета Тель-Авива удалось создать наночастицы, которые, по их мнению, могут использоваться для вакцины против агрессивного рака кожи, а также как лекарство от меланомы и для борьбы с метастазами.

Исследователи: профессор Ронит Сачи-Файнаро, завлабораторией по исследованию рака и наномедицины при медицинском факультете, доктор Анна Скомпарин, а также их коллеги из университета Лиссабона профессор Хелен Флориндо и доктор Джоан Конниот, - "собрали" крохотные частицы из биоразлагаемого полимера, размером около 170 нанометров. Внутри частиц они "упаковали" два пептида - короткие цепочки аминокислот - свойственные клеткам меланомы, которые были впоследствии введены мышам с меланомой кожи.

Частицы действовали также, как известные вакцины от болезней, вызываемых вирусами, они стимулировали иммунную систему мышей, так что их иммунные клетки, T-клетки, научились опознавать и атаковать клетки меланомы.

В ходе исследования ученые убедились в эффективности вакцины для профилактики, первичного лечения новообразований и метастаз. О результатах своего исследования ученые рассказали в статье, опубликованной 5 августа в журнале Nanotechnology Nature.





