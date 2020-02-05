"Паника заразнее вируса". Интервью с израильтянином, живущим в Пекине

По состоянию на среду, 5 февраля, около 500 человек, в основном жители китайского Уханя, стали жертвами коронавируса 2019-nCoV. Число инфицированных составляет около 25 тысяч. За пределами Китая жертвами коронавируса стали два человека – на Филиппинах и в Гонконге, оба заболели после визита в Ухань. В столице Китая Пекине от вируса умер один человек из около 250 заболевших.

Израильтянин Илья Черемных, находящийся в Пекине, рассказал корреспонденту NEWSru.co.il Алле Гавриловой о том, как сейчас живет китайская столица.

Илье 37 лет. Большую часть жизни он прожил в Иерусалиме, а последние 12 лет живет в Пекине, где открыл школу изучения китайского языка для иностранцев Culture Yard. Несколько дней назад в школу пришла полиция и потребовала прекратить занятия. К тому моменту почти все занятия в школе уже были отменены – подавляющее большинство проживающих в Пекине иностранцев успели покинуть город. Тем временем Черемных и его педагоги расширили возможность онлайн-обучения для студентов. Уезжать из Пекина Илья не собирается, не считая это разумным и не желая бросать своих сотрудников и студентов.

"Я доверяю цифрам. Насколько нам сейчас известно, статистически шансы заразиться, а тем более шансы на летальный исход столь ничтожны, что я вообще не вижу причин для паники. Ухань герметично закрыт. Всех приезжающих в Пекин осматривают под лупой. Попасть под машину вероятнее даже сейчас, когда на улицах машин практически нет", – говорит Илья.

Согласно распоряжению властей, большинство пекинцев не должны покидать свои дома, и рекомендовано по возможности работать из дома. Во всей стране продлили новогодние каникулы. Большинство государственных учреждений не работают. При этом открыты все продуктовые магазины.

"Пекин опустел. Люди боятся выходить на улицу. Машин нет, в метро пусто, рестораны закрыты, все бизнесы закрыты, почти все банки. Пусто даже в больницах, куда просто боятся идти. Закрыты все туристические места. Есть буквально несколько открытых баров и ресторанов, но их посещают только иностранцы, которых в городе осталось процентов 20%. Что интересно, все продуктовые магазины открыты, потому что власти запретили владельцам их закрывать, а властей здесь слушаются", – рассказывает Черемных.

До недавнего времени Илья ходил по улицам без маски (поскольку, согласно инструкциям ВОЗ, маски следует надевать уже заболевшим людям), но потом начал надевать "чтобы люди не таращились".

По словам израильтянина, в магазинах масок совершенно не осталось: "Онлайн еще можно купить, но тоже не так уж просто. Тут же появились спекулянты, которые торгуют масками за огромные деньги или делают маски сами. Причем не только китайцы, но и иностранцы. В одной из групп для экспатов в WeChat женщина, уезжающая в США, продавала маски по 90 юаней (это около 45 шекелей), тогда как обычно они стоят 20 юаней. Но, мне кажется, в Пекине маски есть у всех, просто люди уже начали запасаться на будущее".

Черемных считает, что китайские власти, хоть и запоздало, серьезно и ответственно пытаются подходить к защите населения от коронавируса. Но, как говорит Илья, делают это "очень по-китайски, не сильно считаясь с людьми и не всегда задумываясь о последствиях".

Например, в университетских общежитиях, куда начали возвращаться студенты после новогодних каникул, существует запрет на выход с территории общежития для тех, кто в последние 14 дней был за пределами Пекина. Выполнение запрета обеспечивают патрули, которые не пускают жителей общежитий даже в магазины, не заботясь о том, как студенты должны питаться. При этом по окончании смены патрульные расходятся по домам, а студенты совершенно свободно покидают территорию.

В деревнях дела обстоят гораздо хуже в плане информированности и подготовленности к кризисным ситуациям. Одна из учительниц в Culture Yard, поехав на праздники в родную деревню, не смогла вернуться в Пекин, потому что деревенские власти просто закрыли выезды и въезды.

По словам Ильи, как минимум в Пекине люди младше 60 лет не черпают информацию из местных СМИ, а читают либо западные источники, либо местные информационные группы в WeChat. В числе источников информации про Пекин, рекомендованных Черемных, сайт The Beijinger.

Черемных разделяет бытующее в некоторых СМИ мнение о том, что Запад раздувает проблему коронавируса и что паника, существующая как в Китае, так и за его пределами, не оправдана. При этом Илья рассказывает, что эта паника не обошла и его.

"В начале я был совершенно спокоен, потому что, как я уже говорил, доверяю цифрам. Но поскольку паника сейчас охватила всех, то дошла и до меня. Паника от всеобщей паники, а не от вируса. Паника заразнее. Мне кажется, что в мире существует довольно предвзятое отношение к китайцам, которое сейчас просто вышло на свет. Прямо сейчас рядом со мной в кафе сидят две американки, которые разговаривают о том, что мол не зря коронавирус появился именно здесь, потому что китайцы гигиену не соблюдают. Я по разговору слышу, что они учительницы английского, явно приехали сюда на заработки. И таких очень много – люди едут сюда, пока здесь можно заработать, при этом испытывая к Китаю негативные эмоции, которые сейчас стало можно свободно выражать", – говорит Черемных.





