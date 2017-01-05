5 января 2017 г.
последняя новость: 07:41
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:10 Больница в Ашдоде откроется 29 мая
16:09 Минздрав обнаружил в бижутерии для детей тяжелые металлы
09:51 Новый закон о донорстве органов во Франции: донором является каждый, кто не подписал отказ
16:42 Сформирована "корзина лекарств" на 2017 год
13:36 Британские ученые: ожирение негативно влияет на работу мозга
11:39 Пластические операции негативно влияют на сексуальную жизнь: откровения телезвезды
09:40 Цены на дорогие рецептурные лекарства снизились на 3,5%
09:50 Ученые: микробы в кишечнике человека могут влиять на его настроение
12:40 Точки общепита и школы обяжут держать шприц с эпинефрином
09:39 Почти половина членов комиссии по корзине лекарств находятся в состоянии конфликта интересов
Здоровье

Больница в Ашдоде откроется 29 мая

время публикации: 07:10 | последнее обновление: 07:10 блог версия для печати фото
Больница в Ашдоде откроется 29 мая

Мэр Ашдода Йехиэль Ласри сообщил, что новая больница "Асута", построенная на южном въезде в город, начнет работать 29 мая.

Днем ранее руководство сети больниц "Асута" подписало договор с университетом имени Бен-Гуриона в Негеве о превращении новой ашдодской больницы в университетский центр на ряду с беэр-шевской больницей "Сорока".

Новый договор позволит "Асуте" заниматься подготовкой будущих врачей и проводить научные исследования на университетской базе.

До сих пор Ашдод, население которого составляет около 250 тысяч человек, является крупнейшим городом Израиля, не имеющим собственной больницы.

Ашдодская больница – первый больничный комплекс, построенный в Израиле с нуля за последние три десятилетия. На первом этапе в нем будет 300 койко-мест, в дальнейшем планируется расширение до 650 койко-мест. В общей сложности в больнице будут работать около 200 врачей и около 500 медсестер. Общее количество персонала больницы, включая администрацию и санитарных работников, превысит 1.200 человек.

В больнице будут приемный покой, реанимационное отделение, роддом, клиника боли, отделения гастроэнтерологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ядерной медицины, офтальмологии, ЭКО, катетеризации, ядерной медицины и другие.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 31 октября 2016 г.
Кнессет утвердил закупку новых аппаратов КТ и МРТ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 7 октября 2016 г.
"Асута" отказалась от права на частную медицину в ашдодской больнице







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 5 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017