Больница в Ашдоде откроется 29 мая

Мэр Ашдода Йехиэль Ласри сообщил, что новая больница "Асута", построенная на южном въезде в город, начнет работать 29 мая.

Днем ранее руководство сети больниц "Асута" подписало договор с университетом имени Бен-Гуриона в Негеве о превращении новой ашдодской больницы в университетский центр на ряду с беэр-шевской больницей "Сорока".

Новый договор позволит "Асуте" заниматься подготовкой будущих врачей и проводить научные исследования на университетской базе.

До сих пор Ашдод, население которого составляет около 250 тысяч человек, является крупнейшим городом Израиля, не имеющим собственной больницы.

Ашдодская больница – первый больничный комплекс, построенный в Израиле с нуля за последние три десятилетия. На первом этапе в нем будет 300 койко-мест, в дальнейшем планируется расширение до 650 койко-мест. В общей сложности в больнице будут работать около 200 врачей и около 500 медсестер. Общее количество персонала больницы, включая администрацию и санитарных работников, превысит 1.200 человек.

В больнице будут приемный покой, реанимационное отделение, роддом, клиника боли, отделения гастроэнтерологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ядерной медицины, офтальмологии, ЭКО, катетеризации, ядерной медицины и другие.