5 января 2017 г.
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Здоровье

"Эликсир молодости" поступит в продажу уже через несколько лет

время публикации: 13:32 | последнее обновление: 13:32 блог версия для печати фото
"Эликсир молодости" поступит в продажу уже через несколько лет

Исследователи из клиники Mayo, расположенной в городе Рочестер, штат Миннесота, сообщили о том, что близки к созданию "эликсира" молодости. Лекарство, над которым они сегодня работают, меняет пожилых мышей, которые под его воздействием живут дольше, бегают быстрее и обрастают новой шерстью.

Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail со ссылкой на статью в научном журнале Trends in Molecule Medicine.

Эффект данного препарата заключается в удалении из кожи грызунов клеток, неспособных к размножению, которые накапливались там в процессе старения. Аналогичные клетки существуют и в организме человека.

Исследователи разъясняют, что из-за белков, вырабатываемых этими клетками, соседние клетки погружаются в оцепенение, органы не могут восстанавливаться и постепенно изнашиваются.

Впрочем, ученые предупреждают, что пожилым людям придется дожидаться этого волшебного лекарства еще несколько лет – препарат должен пройти серию проверок, которые докажут его эффективность и безопасность.

Исследователи пока не выяснили, влияет ли этот препарат на возрастные недуи, таких как артрит и деменция. Доктор Питер де Кайзер из Университета Эразма считает, что нужно не только удалять стареющие клетки, но и заменять их молодыми. Он предлагает стимулировать процесс дифференцирования близлежащих стволовых клеток.

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Четверг, 5 января 2017 г.
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