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Здоровье

Американские врачи: ушная сера полезна для здоровья

время публикации: 13:23 | последнее обновление: 13:23 блог версия для печати фото
Американские врачи: ушная сера полезна для здоровья

Согласно пресс-релизу Американской академии отоларингологии, самостоятельное прочищение серных пробок может нанести серьезный вред слуху и здоровью.

Согласно объяснениям специалистов, ушная сера предназначена для самоочищения ушей, а также для их защиты от бактерий, пыли, грязи и насекомых. В идеале, как подчеркивают врачи, сера должна сама вымываться из ушей.

Однако если этого не происходит, самостоятельное очищение ушей от серных пробок следует либо не предпринимать вообще, либо делать очень осторожно, поскольку чрезмерное усердие может привести к повреждение барабанной перепонки и наружного слухового прохода, а также к внесению инфекции.

Такое частое явление, как "ухо пловца", происходит от того, что вода вымывает значительное количество ушного воска и делает человека уязвимым к инфекции.

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Четверг, 5 января 2017 г.
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