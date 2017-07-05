Французские врачи смогут проходить интернатуру в Израиле

Комиссия Кнессета по здравоохранению утвердила изменение в инструкциях, позволяющее врачам из Франции проходить интернатуру в Израиле.

До сих пор выпускники французских медицинских факультетов не могли проходить интернатуру в Израиле, поскольку Франция выдает степень доктора медицины только после окончания интернатуры.

По новым правилам, теперь французские врачи, окончившие обучение, смогут проходить интернатуру в Израиле после сдачи израильского экзамена. Те, кто успел пройти минимум год интернатуры во Франции, от экзамена будут освобождены.