Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены около 11200 человек

Утром в воскресенье, 5 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 29336 заразившихся. В настоящий момент заражены 11189 человек (больше, чем когда-либо за время эпидемии). 330 заболевших умерли. Сравнение с данными за 4 июля затруднено, так как минздрав не публикует информацию в одни и те же часы.

Состояние 86 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 78 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

335 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17847 выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент уже заметно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока примерно двое меньше, чем в середине апреля.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью заразившихся коронавирусом: лидируют Арара, Тифрах, Кафр Касем

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 16362 теста.

Отметим, что министерство здравоохранения создает определенную путаницу, информируя об эпидемии коронавируса в Израиле: данные передаются в СМИ то один, то два, то три раза в сутки, причем в разное время, что затрудняет их сопоставление. Так, например, 1 июля данные передавались около 11:00, около 19:00 и около 23:00; 2 июля около 10:30, а потом только после 23:00; 3 июля утренние данные были опубликованы около 8:00, вечерние – в 18:30; в субботу, 4 июля – только один раз, около 21:00.