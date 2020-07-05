Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены около 11540 человек

Вечером в воскресенье, 5 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 29787 заразившихся. В настоящий момент заражены 11540 человек (больше, чем когда-либо за время эпидемии). 331 заболевший умер. Сравнение с данными за 4 июля затруднено, так как минздрав не публикует информацию в одни и те же часы.

Состояние 86 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 68 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Число зараженных коронавирусом на данный момент уже заметно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока примерно вдвое меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью заразившихся коронавирусом: лидируют Арара, Тифрах, Кафр Касем

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 16749 тестов.