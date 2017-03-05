Врачи отделения детской онкогематологии "Адасы" подали коллективное заявление об увольнении

Главный врач отделения детской онкогематологии больницы "Адаса Эйн-Керем" Михаэль Вайнтрауб и еще пять врачей высшей категории этого отделения подали коллективное заявление об увольнении.

Пресс-служба больницы "Адаса Эйн-Керем" сообщила редакции NEWSru.co.il, что в отделении остаются еще "примерно столько же" врачей высшей категории ("бхирим") и что отделение детской онкогематологии продолжает работать в обычном режиме. Однако, согласно данным на январь 2017 года, опубликованным на сайте больницы, всего пятеро врачей в этом отделении относятся к категории "бхирим".

По данным Второго канала ИТВ, Вайнтрауб и остальные врачи решили уволиться в связи с конфликтом с новым генеральным директором больницы профессором Зеэвом Ротштейном.

Согласно информации, полученной редакцией NEWSru.co.il от источника в больнице "Адаса Эйн-Керем", причиной конфликта между коллективом отделения детской онкогематологии больницы "Адаса Эйн-Керем" и администрацией больницы стало решение нового генерального директора больницы Зеэва Ротштейна объединить отделение детской онкогематологии с отделением пересадки костного мозга.

Профессор Михаэль Вайнтрауб ранее заявлял в эфире Второго канала ИТВ, что персонал отделения рассматривает вариант перехода полным составом в другую иерусалимскую больницу.

По словам источника нашей редакции в "Адасе", Вайнтрауб с коллегами вели переговоры с больницей "Шаарей цедек" об открытии там подобного отделения. Министерство здравоохранения на данный момент не комментирует эту информацию.

Пресс-служба минздрава сообщает, что министр здравоохранения Яаков Лицман поручил генеральному директору министерства Симану Тову разобраться в ситуации, возникшей в "Адасе". Лицман также призвал врачей и администрацию больницы продолжить поиски решения конфликта.





