В иерусалимской больнице "Адаса" 14-летней девушке удалили мужские яички

Во вторник, 5 сентября, врачи медицинского центра "Адаса" сообщили об успешном проведении необычной операции, в ходе которой были удалены мужские яички у 14-летней девушки.

Несколько месяцев назад родители 14-летней девушки обратили внимание на то, что у их дочери начал грубеть голос и стали расти на теле волосы по мужскому типу. Они обратились к врачам, - пишет сайт Nana10.

УЗИ и гормональная проверка подтвердили подозрения врачей - речь шла о редком синдроме нарушения полового развития (DSD). В полости живота у пациентки были обнаружены мужские яички. По словам врачей, пациентка родилась с мужской половой железой и женскими внешними половыми органами. Лишь в период созревания яички "заработали".

Профессор Давид Цанген, заведующий отделением детской эндокринологии больницы "Адаса", отмечает, что его пациентка пережила шок. Девушка, родившаяся девочкой и чувствовавшая себя как девочка, в период полового созревания неожиданно узнала, что у нее имеются мужские половые органы.

Пациентке было предложено выбрать свою сексуальную идентичность. Если бы она решила стать мужчиной, ее половые органы продолжили бы развиваться естественным образом. Но пациентка предпочла остаться женщиной и удалить яички.

По слова медиков, операция прошла успешно. Пациентка в ближайшие дни будет выписана из больницы.





