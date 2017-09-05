5 сентября 2017 г.
последняя новость: 21:37
Пес эвакуировался с пакетом корма
Меньшовой и Галкину не хватило опыта
В Париже открыта зона для нудистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:39 В иерусалимской больнице "Адаса" 14-летней девушке удалили мужские яички
13:12 Есть способ избавиться от ногтевого грибка – навсегда
14:21 Минздрав рассмотрит возможность включения каннабиса в "корзину лекарств"
13:59 Как выбрать клинику в Израиле: ведущие медучреждения страны
07:04 "Забота о близких". Израильские врачи для российских пенсионеров
16:44 Полезность "экстази" при лечении ПТСР проверят на американцах и израильтянах
09:22 Сердечный приступ во время секса смертельно опасен для мужчин
06:57 Ученые установили максимальный возраст жизни мужчин и женщин
18:45 Израильские врачи дали надежду "человеку-дереву" из сектора Газы
09:39 "Доктор в мобильном телефоне". Главный врач клиники Call4Life о медицине без бюрократии
Здоровье

В иерусалимской больнице "Адаса" 14-летней девушке удалили мужские яички

время публикации: 20:39 | последнее обновление: 21:28 блог версия для печати фото
В иерусалимской больнице "Адаса" 14-летней девушке удалили мужские яички

Во вторник, 5 сентября, врачи медицинского центра "Адаса" сообщили об успешном проведении необычной операции, в ходе которой были удалены мужские яички у 14-летней девушки.

Несколько месяцев назад родители 14-летней девушки обратили внимание на то, что у их дочери начал грубеть голос и стали расти на теле волосы по мужскому типу. Они обратились к врачам, - пишет сайт Nana10.

УЗИ и гормональная проверка подтвердили подозрения врачей - речь шла о редком синдроме нарушения полового развития (DSD). В полости живота у пациентки были обнаружены мужские яички. По словам врачей, пациентка родилась с мужской половой железой и женскими внешними половыми органами. Лишь в период созревания яички "заработали".

Профессор Давид Цанген, заведующий отделением детской эндокринологии больницы "Адаса", отмечает, что его пациентка пережила шок. Девушка, родившаяся девочкой и чувствовавшая себя как девочка, в период полового созревания неожиданно узнала, что у нее имеются мужские половые органы.

Пациентке было предложено выбрать свою сексуальную идентичность. Если бы она решила стать мужчиной, ее половые органы продолжили бы развиваться естественным образом. Но пациентка предпочла остаться женщиной и удалить яички.

По слова медиков, операция прошла успешно. Пациентка в ближайшие дни будет выписана из больницы.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 29 августа 2017 г.
Израильские врачи дали надежду "человеку-дереву" из сектора Газы







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017