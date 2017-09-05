Есть способ избавиться от ногтевого грибка – навсегда

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Ногтевой грибок, он же онихомикоз, заражает ногти рук и ног, но значительно чаще он "атакует" стопы. Статистика свидетельствует, что взрослые люди заражаются ногтевым грибком в тридцать раз чаще, чем дети, а у людей после семидесяти лет, онихомикоз наблюдается в семи-восьми из каждых десяти случаев, поражая как сам ноготь, так и кожу под ним.

Причины появления ногтевого грибка

• Заразиться ногтевым грибком можно в местах общественного пользования, где принято ходить босиком –в бассейне, ванной, маникюрном салоне, сауне, спортивном зале.

• Онихомикоз может также развиться вследствие травм или нарушений кровообращения конечностей.

• Более прочих рискуют заболеть ногтевым грибком люди с соматическими болезнями в тяжелой форме – иммунными нарушениями или же эндокринными заболеваниями.

Признаки заболевания ногтевым грибком

• Нормотрофический онихомикоз – толщина ногтя не меняется, он по-прежнему остается блестящим, но изменяется окраска и появляются пятна и полосы.

• Гипертрофический ногтевой грибок – ноготь деформируется, утолщается и может начать разрушаться по краям. Блеск пропадает, цвет ногтя меняется.

• Онихолитический онихомикоз – ноготь частично атрофируется, наблюдается отторжение ногтевой пластины от ногтевого ложа.

Обнаружив у себя один или несколько из вышеуказанных симптомов, не стоит легкомысленно относиться к проблеме. Ногтевой грибок – это не только косметический недостаток. Утолщенный, разрушающийся ноготь может стать серьезной помехой и привести к социальным и психологическим проблемам.

Кроме того, грибок может выделять токсины, а также способствовать аллергической перестройке организма и стать причиной повышенной уязвимости. Именно поэтому ногтевой грибок необходимо начать лечить сразу после обнаружения подозрительных симптомов.

Есть избавление от ногтевого грибка

В прошлом достаточно распространено было удаление ногтя, но сегодня этот болезненный метод практически не используется. Врачи зачастую предлагают лечить ногтевой грибок различными препаратами, однако этот вид лечения далеко не всегда позволяет достичь нужного эффекта и может быть опасен для организма.

Согласно исследованиям, проведенным FDI, прослеживается четкая связь между приемом медикаментозных препаратов для лечения ногтевого грибка и болезнями печени.

Наружные препараты, которые рекомендуют медики, также не являются эффективным средством борьбы с ногтевым грибком, поскольку не впитываются в ногтевую пластину и способны лишь снять внешние симптомы заболевания, не вылечивая его.

Так как больным онихомикозом требуется именно полное излечение, в течение последних десяти лет подход к лечению онихомикоза принципиально изменился. Компания "Терн Клиник" предлагает иной способ – лазерную терапию ногтевого грибка.

Что такое лазерная терапия ногтевого грибка?

Лазерная терапия ногтевого грибка – это стерилизация ногтевых пластин и поверхности под ними, которая освобождает их от спор грибка. Эта процедура проводится посредством лазерного излучения.

Суть метода заключается в том, что под равномерным воздействием высоких температур, которые обеспечивает лазер, мицелии и споры ногтевых грибков, находящиеся в ногтевой пластине и под ней и являются причиной онихомикоза, погибают.

Лазерная терапия ногтевого грибка – безопасный, совершенно безболезненный и высокоэффективный метод, не имеющий противопоказаний и подходящий для лечения любой разновидности онихомикоза.

Компания "Терн Клиник" предлагает программу лазерной терапии ногтевого грибка, которая не требует ни госпитализации, ни использования каких-либо мазей. Исполнение всех предписаний специалистов клиники приведет вас к полному окончательному избавлению от ногтевого грибка. Лазерная терапия ногтевого грибка подходит мужчинам и женщинам от шестнадцати лет и старше.

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