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Здоровье

Опубликован отчет о борьбе с курением в мире за 25 лет: в России улучшений нет

время публикации: 11:36 | последнее обновление: 11:36 блог версия для печати

Каждая десятая смерть в мире является следствием табакокурения. Причем половина смертей, связанных с этой вредной привычкой, приходится на четыре страны – Китай, Индию, США и Россию (в совокупности общее население этих стран составляет 42% от населения Земли), сообщает BBC со ссылкой на исследование, результаты которого опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Как отмечают ученые, курение остается основной угрозой ранней смерти и инвалидности во всем мире. В ходе исследования были учтены данные из 195 стран и территорий за 1990-2015 годы.

По оценке исследователей, в скором времени темпы смертности от курения могут возрасти, несмотря на то, что они постепенно снижаются в развитых странах, так как производители табачной продукции активизировали освоение новых рынков – в странах третьего мира.

Статистические данные показывают, что в настоящее время каждый четвертый мужчина в мире курит. Курящих женщин гораздо меньше – примерно одна из 20. В общей сложности, в 2015 году почти один миллиард человек в мире относились к категории "курящие ежедневно".

Для сравнения, в 1990 году курил каждый третий мужчина и каждая 12-я женщина в мире.

Наиболее эффективными за последние четверть века признаны такие методы борьбы с курением, как повышение налогов на табак и табачные изделия, размещения предупреждающих надписей и изображений на упаковках с табачными изделиями, продвижение образовательных программ и реклама здорового образа жизни.

Тем не менее, в России за 1990-2015 годы количество курильщиков не сократилось, а число курящих женщин увеличилось на 4%. Похожая динамика наблюдается и в странах Африки. Не произошло позитивных изменений и в таких странах Азии, как Бангладеш, Индонезия и Филиппины.

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