Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 51 умерший, более 8600 заболевших

Утром в понедельник, 6 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 8611 заболевших COVID-19 (593 новых за сутки). 51 заболевший умер. Возраст умерших: 49-98 (средний возраст около 80 лет).

141 в тяжелом состоянии (107 из них в настоящее подключены к аппаратам ИВЛ), 191 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

585 выздоровели после коронавируса. 763 заболевших в больницах, по 1058 принимается решение о целесообразности госпитализации, 5279 болеют в домашних условиях, 875 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что число проводимых в день тестов на коронавирус в нашей стране за последние дни достигло 8000. Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. Тем не менее, минздрав планирует увеличить число тестов до 10 тысяч в сутки.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Сведения об умерших

1. Арье Эвен, 88 лет, Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева, 67 лет, Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн, 87 лет, Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель 76 лет, Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Авраам Аруш, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

13. Мордехай Бен Михаэль, 92 года, Иерусалим.

14. Женщина, 94 года, Бней-Брак.

15. Роза Шарман Арбель, 84 года, Иерусалим.

16. Пазит Бабиан, 50 лет, Ришон ле-Цион. Умерла в больнице "Шиба".

17. Тамар Леви-Перец, 49 лет. Умерла в больнице "Асаф а-Рофе".

18. Женщина, 90 лет. Умерла в больнице "Каплан".

19. Роберт Ризо, 73 года. Умер в больнице "Асута" в Ашдоде.

20. Мужчина, 90 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

21. Женщина, 98 лет. Беэр-Шева.

22. Женщина, 69 лет. Иерусалим.

23. Мужчина, 74 года. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

24. Фанни Ахарфи, 66 лет. Жительница Лода умерла в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере.

25. Мужчина, 66 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

26. Мужчина, 72 года. Умер в больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

27. Мужчина, 77 лет. Больница "А-Эмек" в Афуле.

28. Мужчина, 95 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

29. Мужчина, 78 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

30. Мужчина, 87 лет. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

31. Мужчина, 72 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

32. Мужчина, 77 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

33. Мужчина, 90 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

34. Женщина, 97 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем".

35. Зеэв Гринвальд, 84 года, житель Иерусалима.

36. Мужчина, 91 год. Больница "Бейлинсон".

37. Мужчина, 71 год. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

38. Мужчина, 75 лет. Страдал рядом хронических заболеваний. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

39. Мужчина, 79 лет. Больница "Меир" в Кфар-Сабе.

40. Холия Абрахами, 70 лет. Больница "Вольфсон", Холон.

41. Неля Кравиц, 89 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

42. Женщина, 67 лет. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

43. Мужчина, 76 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

44. Женщина, 88 лет. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

45. Далия Сальмона, 84 года. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

46. Бен-Цион Купершток, 63 года. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

47. Женщина, 61 год. Больница "Вольфсон" в Холоне.

48. Женщина, 98 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

49-51. Сведений нет.

В Италии умер 82-летний израильтянин. В Умани (Украина) умер 47-летний гражданин США и Израиля.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

В ночь на понедельник, 6 апреля, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число случаев заражения в ПА и секторе Газы коронавирусной болезнью COVID-19 достигло 237. Одна заболевшая, пожилая жительница бедуинской деревни, умерла.

Минувшей ночью выявлены три новых случая заражения: два случая – в бедуинской деревне к северу от Иерусалима (заразились двое детей), еще один случай – в деревне Саир, северо-восточнее Хеврона.

Судя по публикующимся данным, число заразившихся COVID-19 в секторе Газы осталось прежним и составляет 12 человек (причем шестеро из них объявлены выздоровевшими).

Руководство ХАМАСа, с одной стороны, утверждает, что полностью контролирует ситуацию, заявляя, что угрозы эпидемии коронавируса в секторе нет, но в то же время требует от Израиля оказания помощи и поставок медицинского оборудования.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно, хотя в течение последней недели власти ПА увеличили число проводимых тестов на коронавирус.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские. 2 апреля правительство ПА в Рамалле объявило о продлении режима чрезвычайного положения. 3 апреля председатель ПА Махмуд Аббас утвердил это решение.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 6 апреля, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 69653 человек (4903 за одни последние сутки), почти 1,3 миллиона заболели, примерно 942 тысяч инфицированы в настоящее время, около 265 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (15887 умерших, за сутки умерли 525 человек, смертность среди заразившихся более 12%). Далее следуют Испания (12641 умерших, 694 за сутки, смертность почти 10%), США (9617, за сутки 804, смертность 3%), Франция (8078, за сутки 518, смертность почти 9%), Великобритания (4948, за сутки 625, 10%), Иран (3603, за сутки 151, 6%), материковая часть территории КНР (3331, за сутки 2, 4%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Германии, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Курасао, Латвии, Ливане, Ливии, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 337 тысяч.







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