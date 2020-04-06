ТОП-10 израильских населенных пунктов по абсолютному и относительному числу заразившихся COVID-19

В понедельник, 6 апреля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по выявленным больным коронавирусом в различных населенных пунктах Израиля.

Десять городов с наибольшим числом заразившихся на 06.04.2020

1. Иерусалим – 1424; 0,156% от общего числа жителей

2. Бней Брак – 1323; 0,677%

3. Тель-Авив-Яффо – 387; 0,086%

4. Ашкелон – 207; 0,149%

5. Петах-Тиква – 167; 0,069%

6. Эльад – 163; 0,349%

7. Ришон ле-Цион – 149; 0,062%

8. Бейт-Шемеш – 148; 0,123%

9. Модиин Илит – 145; 0,196%

10. Нетания – 141; 0,066%

Десять городов с наибольшим числом заразившихся на 05.04.2020

1. Иерусалим – 1316 (302 за последние три дня); 0,145% от общего числа жителей

2. Бней Брак – 1222 (259); 0,623%

3. Тель-Авив-Яффо – 370 (78); 0,083%

4. Ашкелон – 192 (52); 0,138%

5. Петах-Тиква – 159 (44); 0,066%

6. Нетания – 139 (28); 0,064%

7. Бейт-Шемеш – 138 (33); 0,118%

8. Ришон ле-Цион – 134 (26); 0,053%

9. Эльад – 133 (35); 0,281%

10. Беэр-Шева – 129 (30); 0,062%

Десять населенных пунктов с самым высоким числом заразившихся по отношению к численности населения на 05.04.2020

1. Эфрат – 63; 0,656%

2. Кирьят-Йеарим – 33; 0,634%

3. Бней Брак – 1222; 0,623%

4. Кфар Хабад – 37; 0,586%

5. Кохав а-Шахар – 11; 0,527%

6. Неве Даниэль – 11; 0,470%

7. Мицпе Рамон – 23; 0,440%

8. Кохав Яаков – 34; 0,428%

9. Мерказ Шапира – 9; 0,416%

10. Мигдаль а-Эмек – 85; 0,333%







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