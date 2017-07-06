6 июля 2017 г.
последняя новость: 15:10
"Не хочу быть авторитетом"
На Высоцкую подают в суд
Cпагетти по-летнему
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:01 Избавление от лишнего жира на животе и руках – раз и навсегда
11:47 В судебном порядке решена судьба 11-месячного ребенка, страдающего от редкого заболевания
07:58 Французские врачи смогут проходить интернатуру в Израиле
10:24 Минздрав: уровень здравоохранения в Израиле ниже среднего по странам OECD
15:16 Минздрав намерен разрешить детям, рожденным от донора спермы, получить данные отца
10:15 Израильские ученые: прикосновение любимого человека облегчает боль
15:22 Минздрав: на прилавках аптек мог оказаться поддельный препарат для лечения рака
13:50 Минздрав предупреждает: в Израиле может вспыхнуть эпидемия свинки
17:55 Кофемашины могут стать причиной возникновения грибковых токсинов, вредящих здоровью
09:00 Израиль и Кипр подписали договор о сотрудничестве в сфере донорства почек
Здоровье

Избавление от лишнего жира на животе и руках – раз и навсегда

время публикации: 15:01 | последнее обновление: 15:07 блог версия для печати фото
Избавление от лишнего жира на животе и руках – раз и навсегда

Публикуется на правах рекламы

Лето в разгаре, и пришло время заняться своим телом, чтобы в сезон открытых платьев, коротких юбок и купальников выглядеть идеально. Многие из нас мечтают об этом, но иногда даже самые упорные тренировки и самые жесткие диеты не способны справиться с проблемой лишнего жира и обвисания кожи на проблемных участках тела: животе, талии, бедрах, ягодицах, руках и т.д. Это касается как женщин, так и мужчин, которые хотят как можно дольше выглядеть молодо и свежо.

С помощью исследований и новейших технологий в области коррекции фигуры и дизайна тела был создан аппарат Body Tite, который, без сомнения, можно назвать средством №1 в тех случаях, когда речь идет об избавлении от жировых отложений и обвисшей кожи. Более того: практически сразу по окончании процедуры вы возвращаетесь к обычной жизни, но уже более стройным и с прекрасным настроением.

Оплывшая талия и свисающий живот – одна из самых распространенных проблем, которые решаются с помощью аппарата Body Tite. Избавление от нее – большая радость для тех, кто мучился от этого эстетического дефекта долгие годы, скрывая и маскируя его, как только можно.

Эффект от одной процедуры:

излишний жир устраняется;
тело выглядит более подтянутым;
кожа выравнивается и становится более упругой;
фигура становится моложе и стройнее;
в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется;
полученный эффект не зависит ни от диет, ни от физических упражнений

Лишний жир и дряблая обвисшая кожа верхней части рук – еще одна распространенная проблема, причиняющая немало расстройств, особенно в летний сезон. Именно на этом участке тела процедура Body Tite дает наилучшие результаты.

Речь идет всего об одной процедуре, по окончании которой вы сразу возвращаетесь к обычной жизни, но уже с изящными руками. Это – самое главное отличие Body Tite от любых других эстетических и пластических коррекций данного участка. Другим немаловажным фактором является отсутствие необходимости в общем наркозе – процедура проводится с использованием местной анестезии.

Эффект от одной процедуры:

лишний жир устраняется;
объемы существенно уменьшаются;
естественная форма предплечий возвращается;
кожа подтягивается и становится более упругой;
в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется

В Израиле процедуры на основе аппарата Body Tite проводит д-р Анн Гуревич – единственный в нашей стране инструктор международного класса от компании INVASIX, разработчика данного метода. Она – один из немногих хирургов в мире с опытом проведения тысяч подобных процедур.

Для дополнительной информации и назначения консультации с д-ром Анн Гуревич звоните по телефону 050-336-1999 или воспользуйтесь контактной формой: Живот, Предплечья.

Русскоязычная страница д-ра Анн Гуревич в социальной сети Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017