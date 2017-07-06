Избавление от лишнего жира на животе и руках – раз и навсегда

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Лето в разгаре, и пришло время заняться своим телом, чтобы в сезон открытых платьев, коротких юбок и купальников выглядеть идеально. Многие из нас мечтают об этом, но иногда даже самые упорные тренировки и самые жесткие диеты не способны справиться с проблемой лишнего жира и обвисания кожи на проблемных участках тела: животе, талии, бедрах, ягодицах, руках и т.д. Это касается как женщин, так и мужчин, которые хотят как можно дольше выглядеть молодо и свежо.

С помощью исследований и новейших технологий в области коррекции фигуры и дизайна тела был создан аппарат Body Tite, который, без сомнения, можно назвать средством №1 в тех случаях, когда речь идет об избавлении от жировых отложений и обвисшей кожи. Более того: практически сразу по окончании процедуры вы возвращаетесь к обычной жизни, но уже более стройным и с прекрасным настроением.

Оплывшая талия и свисающий живот – одна из самых распространенных проблем, которые решаются с помощью аппарата Body Tite. Избавление от нее – большая радость для тех, кто мучился от этого эстетического дефекта долгие годы, скрывая и маскируя его, как только можно.

Эффект от одной процедуры:

излишний жир устраняется;

тело выглядит более подтянутым;

кожа выравнивается и становится более упругой;

фигура становится моложе и стройнее;

в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется;

полученный эффект не зависит ни от диет, ни от физических упражнений



Лишний жир и дряблая обвисшая кожа верхней части рук – еще одна распространенная проблема, причиняющая немало расстройств, особенно в летний сезон. Именно на этом участке тела процедура Body Tite дает наилучшие результаты.

Речь идет всего об одной процедуре, по окончании которой вы сразу возвращаетесь к обычной жизни, но уже с изящными руками. Это – самое главное отличие Body Tite от любых других эстетических и пластических коррекций данного участка. Другим немаловажным фактором является отсутствие необходимости в общем наркозе – процедура проводится с использованием местной анестезии.

Эффект от одной процедуры:

лишний жир устраняется;

объемы существенно уменьшаются;

естественная форма предплечий возвращается;

кожа подтягивается и становится более упругой;

в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется



В Израиле процедуры на основе аппарата Body Tite проводит д-р Анн Гуревич – единственный в нашей стране инструктор международного класса от компании INVASIX, разработчика данного метода. Она – один из немногих хирургов в мире с опытом проведения тысяч подобных процедур.

Для дополнительной информации и назначения консультации с д-ром Анн Гуревич звоните по телефону 050-336-1999 или воспользуйтесь контактной формой: Живот, Предплечья.

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