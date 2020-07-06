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NEWSru.co.il :: Здоровье6 июля 2020 г., 09:56

Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены около 11800 человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены около 11800 человек Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром в понедельник, 6 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 30100 заразившихся (+764 за сутки). В настоящий момент заражены 11796 человек (+607). 331 заболевших умерли (+1).

Состояние 89 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 75 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

332 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17847 выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент заметно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока примерно двое меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.


ТОП-20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью заразившихся коронавирусом: лидируют Арара, Тифрах, Кафр Касем

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 17918 тестов.

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