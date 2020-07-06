Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены 12359 человек

Вечером в воскресенье, 5 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 30749 заразившихся (+926 с вечера 5 июля, и 587 за последние 10 часов). В настоящий момент заражены 12359 человек (+819 с вечера 5 июля и +500 за последние 10 часов). 334 заболевших умерли (+4 с вечера 5 июля и +2 за последние 10 часов).

Состояние 88 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+2 с вечера 5 июня, -2 за последние десять часов), 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ (+8 с вечера 5 июля и +3 за последние 10 часов). Состояние 88 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Число зараженных коронавирусом на данный момент заметно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока примерно двое меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют Арара, Тифрах, Кафр Касем, впервые в списке Савьон

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 19420 тестов.