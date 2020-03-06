Коронавирус в Израиле: 17 заболевших, 11 тысяч на карантине

Согласно официальным данным министерства здравоохранения, по состоянию на пятницу, 6 марта, в Израиле зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из которых 14 находятся в изолированных отделениях больниц "Шиба" (11), "Бейлинсон", "Пория" и "Меир". По меньшей мере, один из заболевших выздоровел, двое находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей.

На текущий момент состояние 13 больных оценивается как легкое. Состояние одного больного, страдающего от пневмонии, ухудшилось и оценивается как состояние средней тяжести, не представляющее угрозы для жизни (речь о водителе автобуса, жителе арабского квартала Иерусалима, доставившем группу паломников из Греции, среди которых были больные коронавирусом).

Около 11 тысяч человек находятся на домашнем карантине, из них 3,5 тысячи человек – школьники, и еще 200 – учителя (публиковавшиеся ранее сведения о 50 тысячах израильтян на карантине, не получили официального подтверждения; учет всех граждан, находящихся на "добровольном карантине" после поездок заграницу затруднен). Председатель объединения директоров средних школ Менаше Леви направил руководству министерства просвещения письмо с просьбой объявить об отмене учебы и закрытии школ на следующей неделе для снижения скорости распространения эпидемии коронавируса. По данным министерства юстиции, в карантине находятся десятки судей и сотрудников судебной администрации.

Министерство здравоохранения запретило медицинскому персоналу и административному персоналу медучреждений покидать страну. Начальник генштаба ЦАХАЛа запретил всем военнослужащим покидать страну. Управление госслужащих отменило все рабочие поездки госслужащих за границу и рекомендовало воздержаться от частных поездок.

Минздрав опубликовал рекомендацию для всех организаций и компаний подготовить план работы в условиях нехватки рабочего персонала, взвесить целесообразность поездок сотрудников за границу и ужесточить требования к соблюдению гигиены.

Лица, возвращающиеся из Италии, Сан-Марино, Франции, Германии, Швейцарии, Испании, Андорры, Австрии, Японии, Китая, Сингапура, Таиланда, Гонконга, Макао, Южной Кореи, Тайваня, Сирии, Ирака, Ливана, Ирана – должны находиться в карантине в течение 14 дней.

Запрещено проведение мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Отложено проведение спортивных мероприятий, включая матчи футбольной "Лиги Аль" и Иерусалимский марафон. ЦАХАЛ отменил совместные с США учения Juniper Cobra-2020, а также учения бригад Центрального округа. Отменены визиты иностранных военных делегаций в Израиль. Муниципалитеты объявили об отмене традиционных пуримских карнавалов.

Авиакомпании группы Lufthansa (включая Austrian Airlines и Swiss Air) объявили об отмене полетов в Израиль до 28 марта, в общей сложности – 7100 рейсов. Ранее об отмене полетов на некоторые направления объявили авиакомпании "Эль-Аль", Ryanair, EasyJet, WizzAir и ряд других авиакомпаний.

Больничная касса "Клалит" открыла горячую линию для своих членов, находящихся на карантине, в дополнение к центру 101 службы скорой помощи МАДА.

Полиция возбудила восемь уголовных дел на израильтян, нарушивших указания минздрава и отказавшихся подвергнуть себя домашнему карантину.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения подало жалобу в полицию на работника магазина игрушек "А-Пират А-адом" в Ор-Иегуде, который оказался в начале новой цепочки заражений коронавирусом. Причиной подачи жалобы в полицию стало то, что мужчина, вернувшийся больным из Италии, представил минздраву неверную информацию о поездке, своем состоянии и контактах.

Министерство здравоохранения предупреждало о том, что несоблюдение режима карантина является нарушением закона о создании угрозы для общественного здоровья и преднамеренном заражении других людей, за которое предусмотрено тюремное заключение сроком до семи лет.

Палестинская автономия

В свете выявления коронавируса у четырех туристов в Бейт-Джале и у семи жителей Бейт-Лехема в Палестинской автономии было введено чрезвычайное положение. Распоряжением председателя автономии Махмуда Аббаса отменена работа школ и университетов, запрещен въезд иностранных туристов. Параллельно ЦАХАЛ, в координации с властями ПА, ввел блокаду Бейт-Лехема. Израиль передал властям автономии наборы для диагностирования заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Министерство здравоохранения правительства ХАМАСа в секторе Газы приказало всем жителям сектора, возвращающимся из Египта через КПП "Рафах", находиться на карантине в течение 14 дней после возвращения.

См. также: Информация о коронавирусе на сайте минздрава Израиля





