Данные минздрава Израиля по коронавирусу: 239 умерших, 16310 заболевших, 10637 выздоровевших

Вечером в среду, 6 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 16310 заболевших COVID-19. В настоящий момент заражены 5434.

239 заболевших умерли. Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

89 в тяжелом состоянии (69 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 55 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что в течение последних недель число тяжелобольных постепенно сокращается.

10637 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 244 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,5%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 33-м месте. См. подробнее

20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью больных COVID-19, данные на 6 мая

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав Израиля сообщает, что работают более 30 лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. В последние дни, на фоне спада эпидемии, число проводимых тестов снизилось. За последние сутки проведен 7741 такой тест.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Постепенный выход из карантина в Израиле В среду, 6 мая, правительство одобрило предложение минздрава по введению запрета на разведение костров во время праздника Лаг ба-Омер. Запрет касается также разведение открытого огня во дворах частных домов. Запрет вступил в силу 7 мая и будет действовать до 13 мая.

4 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министры правительства представили стратегию выхода Израиля из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра), носить маски и соблюдать правила личной гигиены.

Постепенно возобновляется работа общественного транспорта. Более подробно о поэтапном возобновлении транспорта читайте здесь.

5 мая было отменено ограничение на отдаление от места проживания. Теперь можно навещать близких родственников, собираться на открытом воздухе в количестве не более 20 человек. Начали открываться зоопарки и национальные заповедники. Разрешено открытие маленьких гостиниц. Разрешены занятия спортом, в том числе морским, открыты бассейны для спортсменов. Разрешено проводить на открытом воздухе церемонии брит-милы при участии не более 19 человек. Разрешено открытие библиотек: администрация библиотеки обязана установить стекло у стойки библиотекаря, а также в течение трех дней не выдавать на руки книги, которые были возвращены читателями. В общественных местах и на предприятиях, расположенных в высотных зданиях (5 этажей и выше), допускается использование лифтов до половины их максимальной грузоподъемности (допускается поездка более 2 пассажиров). Сеансы психологической помощи разрешено проводить без маски при условии, что расстояние между психотерапевтом и пациентом составляет не менее трех метров.

Синагоги остаются закрытыми, об их открытии будет сообщено отдельно.

7 мая

Откроются торговые центры, рынки и спортзалы. (При этом многие спортзалы в больших развлекательных центрах с бассейнами, скорее всего останутся закрытыми.)

Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Будет установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Будут приняты меры для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, будут размечены. Администрация будет по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук будут размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров запрещено.

10 мая

Откроются детские сады. Открытие яслей и детских садов до трех лет остается под вопросом;

Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 50 человек.

17 мая

Откроются музеи и галереи;

Будет разрешено заниматься бесконтактным спортом группами не более 20 человек.

31 мая

Полностью вернутся к учебе школьники всех классов;

Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 100 человек;

Начнут работу детские кружки, неформальные образовательные организации и молодежные движения;

Будут открыты парки и детские площадки;

Начнут работать бассейны;

Возобновятся спортивные состязания без зрителей;

Возобновится работа высших учебных заведений;

Возможно открытие ресторанов.

14 июня

Рассматривается снятие ограничений на скопление людей;

Будут открыты театры и кинотеатры;

Частично возобновится коммерческое авиасообщение.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА достигло 532, трое умерли. При этом в статистику были включены случаи заболевания COVID-19 в арабских кварталах Иерусалима ("оккупированном Аль-Кудсе") и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

6 мая министерство здравоохранения Газы объявило, что одном из карантинных центров в секторе выявлены трое заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19. В том же сообщении сказано, что за последние сутки в Газе были проведена 596 лабораторных тестов на коронавирус. В общей сложности в секторе Газы были проведены 6444 таких тестов, выявлены 20 заболевших COVID-19 за все время (12 уже выздоровели). Пятеро заболевших находятся в больнице в Рафахе. Почти все больные COVID-19 в Газе вернулись заразившимися из Египта или заразились от людей, вернувшихся из этой страны.

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 30000 человек. В обязательный карантин были отправлены около 16000 человек.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

5 мая председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас подписал указ о продлении на 30 дней режима чрезвычайного положения.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 6 мая, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли около 258 тысяч человек, более 3,7 млн заболели, около 2,2 млн инфицированы в настоящее время, около 1,3 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 6,9%.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (более 71000 умерших, летальность 5,9%). Далее следуют Великобритания (почти 30000, летальность 15,0%), Италия (более 29000 умерших, летальность 13,8%), Испания (почти 26000 умерших, летальность 10,2%), Франция (почти 26000, летальность 15,0%), Бельгия (более 8000, летальность 15,9%), Бразилия (около 8000, 6,9%), Германия (около 7000, 4,2%), Иран (более 6300, 6,3%), Нидерланды (около 5200, 12,6%), материковая часть территории КНР (более 4600, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 1,2 миллиона человек.







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