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Медики "Шаарей Цедек" вылечили дисфункцию желудка с помощью кока-колы

время публикации: 17:49 | последнее обновление: 18:02 блог версия для печати фото
Медики "Шаарей Цедек" вылечили дисфункцию желудка с помощью кока-колы

Доктор Йосеф Лиси из иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" предложил пациенту, страдающему от дисфункции желудка, нестандартное лечение: кока-колу в больших количествах. К радости медиков данный метод, разработанный в 2002 году греческим профессором, принес положительные результаты.

Об этом эксперименте пишет в среду, 6 сентября, сайт израильской газеты "Маарив".

В интервью Второму каналу ИТВ доктор Лиси разъяснил, что желудок пациента не мог переваривать пищу – волокна овощей и фруктов в соединении с белками образовали плотный комок, твердый как камень, который причинял этому человеку страдания.

Обычно такие заболевания лечат при помощи электрического контура, однако в данном случае этот метод не сработал, и пациенту грозила операция. Лиси предложил ему альтернативное лечение: кока-колу в больших количествах – по три литра в день в течение трех суток.

Под действием этого напитка комок в желудке рассосался, а простой напиток был признан медиками больницы лучшим лекарством для такого рода проблем.

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