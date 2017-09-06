100 израильских врачей получили право выписывать медицинскую марихуану

100 врачей, работающих в израильской системе здравоохранения, завершили специальный курс подготовки и получили право выписывать пациентам медицинскую марихуану.

Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в среду, 6 сентября, в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере.

Выпуск специалистов в данной сфере призван существенно сократить бюрократическую процедуру, растягивавшуюся на многие месяцы.

До сих пор врач мог дать пациенту только рекомендацию на получение марихуаны. Рекомендация передавалась в специальное подразделение минздрава, а затем – на утверждение директора этого подразделения.

Теперь врачи с дипломом, работающие в больницах и больничных кассах, смогут самостоятельно выписывать рецепт. Стоимость визита к врачу составит 250 шекелей.





