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Здоровье

100 израильских врачей получили право выписывать медицинскую марихуану

время публикации: 18:48 | последнее обновление: 18:48 блог версия для печати

100 врачей, работающих в израильской системе здравоохранения, завершили специальный курс подготовки и получили право выписывать пациентам медицинскую марихуану.

Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в среду, 6 сентября, в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере.

Выпуск специалистов в данной сфере призван существенно сократить бюрократическую процедуру, растягивавшуюся на многие месяцы.

До сих пор врач мог дать пациенту только рекомендацию на получение марихуаны. Рекомендация передавалась в специальное подразделение минздрава, а затем – на утверждение директора этого подразделения.

Теперь врачи с дипломом, работающие в больницах и больничных кассах, смогут самостоятельно выписывать рецепт. Стоимость визита к врачу составит 250 шекелей.



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