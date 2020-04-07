Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 65 умерших, 9248 заболевших

Вечером во вторник, 7 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 9248 заболевших COVID-19. 65 заболевших умерли. Возраст умерших: 49-98 (средний возраст около 80 лет).

149 в тяжелом состоянии (117 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 189 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

770 выздоровели после коронавируса. 725 заболевших в больницах, по 1017 принимается решение о целесообразности госпитализации, 5967 болеют в домашних условиях, 704 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Сведения об умерших

1. Арье Эвен, 88 лет, Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева, 67 лет, Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн, 87 лет, Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель 76 лет, Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Авраам Аруш, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

13. Мордехай Бен Михаэль, 92 года, Иерусалим.

14. Женщина, 94 года, Бней-Брак.

15. Роза Шарман Арбель, 84 года, Иерусалим.

16. Пазит Бабиан, 50 лет, Ришон ле-Цион. Умерла в больнице "Шиба".

17. Тамар Леви-Перец, 49 лет. Умерла в больнице "Асаф а-Рофе".

18. Женщина, 90 лет. Умерла в больнице "Каплан".

19. Роберт Ризо, 73 года. Умер в больнице "Асута" в Ашдоде.

20. Мужчина, 90 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

21. Женщина, 98 лет. Беэр-Шева.

22. Женщина, 69 лет. Иерусалим.

23. Мужчина, 74 года. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

24. Фанни Ахарфи, 66 лет. Жительница Лода умерла в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере.

25. Мужчина, 66 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

26. Мужчина, 72 года. Умер в больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

27. Мужчина, 77 лет. Больница "А-Эмек" в Афуле.

28. Мужчина, 95 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

29. Мужчина, 78 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

30. Мужчина, 87 лет. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

31. Мужчина, 72 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

32. Мужчина, 77 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

33. Мужчина, 90 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

34. Женщина, 97 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем".

35. Зеэв Гринвальд, 84 года, житель Иерусалима.

36. Мужчина, 91 год. Больница "Бейлинсон".

37. Мужчина, 71 год. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

38. Мужчина, 75 лет. Страдал рядом хронических заболеваний. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

39. Мужчина, 79 лет. Больница "Меир" в Кфар-Сабе.

40. Холия Абрахами, 70 лет. Больница "Вольфсон", Холон.

41. Неля Кравиц, 89 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

42. Женщина, 67 лет. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

43. Мужчина, 76 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

44. Женщина, 88 лет. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

45. Далия Сальмона, 84 года. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

46. Бен-Цион Купершток, 63 года. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

47. Женщина, 61 год. Больница "Вольфсон" в Холоне.

48. Женщина, 98 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

49. Женщина, 96 лет. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

50. Мужчина, 80 лет. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

51. Мужчина, 66 лет. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

52. Мужчина, 77 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

53. Эстер Кройзер, 91 год. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

54. Мужчина, 72 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

55. Женщина, 87 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

56. Яфа Нагар, 90 лет, жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

57. Женщина, 74 года. Больница "Маяней Йешуа" в Бней-Браке.

58. Мужчина, 80 лет. Больница "А-Шарон" в Петах-Тикве.

59. Иегудит Гольдберг, 94 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

60. Мужчина, 90 лет. Больница "Вольфсон" в Холоне.

61. Мужчина, 37 лет. Больница "А-Шарон" в Петах-Тикве.

62. Женщина, 95 лет. Больница "А-Эмек" в Афуле.

Данные еще о трех больных, скончавшихся в больницах вечером 7 апреля, пока не поступали.

В Италии умер 82-летний израильтянин. В Умани (Украина) умер 47-летний гражданин США и Израиля.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

Во вторник, 7 апреля, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число случаев заражения в ПА и секторе Газы коронавирусной болезнью COVID-19 достигло 260 (среди них 40 несовершеннолетних). Одна заболевшая, пожилая жительница бедуинской деревни, умерла.

За последние полдня выявлены шесть новых случаев: в пригороде Иерусалима, в Рамалле и в Туль-Кареме.

Сообщается, что 20 заболевших "на Западном берегу" выздоровели.

Судя по публикующимся данным, число заразившихся COVID-19 в секторе Газы составляет 13 человек (семеро из них объявлены выздоровевшими).

Руководство ХАМАСа, с одной стороны, утверждает, что полностью контролирует ситуацию, заявляя, что угрозы эпидемии коронавируса в секторе нет, но в то же время требует от Израиля оказания помощи и поставок медицинского оборудования.

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 15 тысяч человек. Минздрав Газы заявляет, что в секторе заканчиваются комплекты для тестирования.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские. 2 апреля правительство ПА в Рамалле объявило о продлении режима чрезвычайного положения. 3 апреля председатель ПА Махмуд Аббас утвердил это решение.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 7 апреля, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 75000 человек, около 1,35 миллиона заболели, примерно 988 тысяч инфицированы в настоящее время, около 290 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 16500 умерших, смертность среди заразившихся 12,5%). Далее следуют Испания (почти 14000 умерших, смертность среди заразившихся около 10%), США (около 11000 умерших, смертность среди заразившихся 3%), Франция (почти 9000, 9%), Великобритания (около 5400, 10%), Иран (более 3700, 6%), материковая часть территории КНР (более 3300, 4%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Германии, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Ливане, Ливии, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: около 368 тысяч.







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