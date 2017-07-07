Госпиталь Нью-Йорка согласился принять ребенка, страдающего редким заболеванием

Городской госпиталь Нью-Йорка предложил помощь 11-месячному Чарли Гарду, неизлечимо больному британскому мальчику, которому суды в Великобритании и Европейский суд по правам человека не позволяют лечиться за границей. Об этом сообщил в четверг, 7 июля, сайт CBS News.

Ребенок болен редким генетическим заболеванием - одной из форм синдрома истощения митохондриальной ДНК. Из-за этой болезни его мозг был поврежден, и Чарли не может самостоятельно дышать. Родители пытались привезти его в США для экспериментального лечения, но эта попытка была заблокирована судами, после того, как врачи сказали, что это не поможет мальчику.

Готовность помочь Чарли выразили папа римский Франциск и президент США Дональд Трамп. Пресвитерианский госпиталь и медицинский центр "Ирвинг" при Колумбийском университете заявили о том, что они готовы принять ребенка при условии, что есть договоренности о его безопасной транспортировке, нет юридических преград, а также имеется разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для проведения экспериментального лечения.

В качестве альтернативного варианта медучреждения США также готовы отправить экспериментальное лекарство для Чарли в лондонскую больницу Great Ormond Street Hospital, где содержится ребенок, и проконсультировать медперсонал по поводу применения препарата. Вместе с тем министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку решению судов по этому вопросу.

Чарли Гард родился 4 августа 2016 года в семье англичан Криса Гарда и Конни Йейтс. Носителями пораженного гена оказались оба родителя, но они не знали об этом, пока не прошли обследования из-за диагноза сына.

Современная медицина не знает способов лечения синдрома истощения митохондриальной ДНК. Родители Чарли настаивали на том, чтобы перевезти его в одну из американских частных клиник для прохождения экспериментального курса нуклеозидной терапии. Эффективность этого метода, используемого для лечения ВИЧ-больных, в случае заболевания Чарли пока сложно оценить. Но есть сведения, что оно помогло одному ребенку в США.

Однако британские врачи сочли, что отправлять ребенка на экспериментальное лечение не имеет смысла и ему нужно дать достойно умереть. Мать и отец Чарли несколько раз пытались опротестовать это решение в суде, но Высокий суд Лондона, апелляционный суд и Верховный суд Великобритании оставили врачебное постановление в силе. Точку в этой судебной тяжбе поставил Европейский суд по правам человека: 27 июня он отклонил апелляцию Криса Гарда и Конни Йейтс, опираясь на предыдущие постановления и экспертизы.