Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены более 12700 человек, 338 умерли

Утром во вторник, 7 июля, министерство здравоохранения Израиля новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 31186 заразившихся (+1024 за сутки). В настоящий момент заражены 12717 человек (+861). 338 заболевших умерли (+6).

Состояние 85 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-5), 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ (+3). Состояние 85 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

358 заболевших в больницах (+4), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 18131 выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент заметно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока примерно двое меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 23046 тестов.