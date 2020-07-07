Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены более 13300 человек, 342 умерли

Вечером во вторник, 7 июля, министерство здравоохранения Израиля новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 31886 заразившихся (+1173 с вечера 6 июля, +700 за последние 10 часов). В настоящий момент заражены 13352 человека (+993 с вечера 6 июля, +635 за последние 10 часов). 342 заболевших умерли (+8 с вечера 6 июля, +4 за последние 10 часов).

Состояние 86 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-2 с вечера 6 июля, +1 за последние 10 часов), 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ (-1 с вечера 6 июля, -1 за последние 10 часов). Состояние 87 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Число зараженных коронавирусом на данный момент заметно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока примерно двое меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют Арара, Тифрах, Явнеэль

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 23256 тестов.