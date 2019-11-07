Отчет OECD: массовый уход врачей на пенсию грозит Израилю резким ухудшением системы здравоохранения

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала отчет по состоянию систем здравоохранения в развитых и развивающихся странах.

Согласно отчету, средняя инвестиция в медицину на душу населения по странам OECD составляет 3.994 доллара (по паритету покупательской способности). Самые большие расходы на здравоохранение – в США (10.586 долларов ППС). Занимающая второе место Швейцария тратит на здоровье каждого жителя 7.317 долларов ППС, однако следует учесть, что почти треть этих расходов берется из частного кармана.

В странах Западной и Северной Европы, а также в Австралии, Японии, Канаде, средний расход на здравоохранение на душу населения составляет 4-6 тысяч долларов по паритету покупательской способности, в странах Южной и Восточной Европы этот показатель составляет 2-4 тысячи долларов ППС. Израиль входит во вторую группу с 2.780 долларами расхода.

За последние пять лет расходы Израиля на здравоохранение на душу населения выросли на 2,6%, что приблизительно соответствует среднему показателю по OECD, хотя в некоторых странах, включая Южную Корею, Чили, Литву, Эстонию, рост расходов составил 5-7%.

США лидируют и по инвестиции в здравоохранение как доли от ВВП (16,9%). Средний показатель по OECD – 8,8%, Израиль инвестирует в здравоохранение 7,5%.

Израильтяне близки к средним показателям по OECD по таким параметрам, как доля курящего населения, доля населения с ожирением (индекс BMI больше 25) и загрязнение воздуха. В то же время израильтяне занимают второе с конца место среди стран OECD по употреблению алкоголя – 2,6 литра на душу населения в год. Меньше пьют только в мусульманской Турции.

Лидерами по доле курящего населения являются Греция, Турция, Венгрия и Франция (более 25% курящего взрослого населения). Меньше всего курят в Мексике и Исландии (6-7%). Больше всего алкоголя потребляют в Литве (12,8 литра на человека в год).

От ожирения больше всего страдают в Чили, Мексике и США, где более чем у 70% населения индекс BMI больше 25. Стройнее всех с заметным отрывом жители Кореи и Японии.

Самая большая смертность от загрязнения воздуха – в Латвии, самая низкая – в Австралии и Исландии.

Не выделяется Израиль из стран OECD и по таким показателям, как доля медицинских расходов, покрытых предоплатой (налоги, обязательное страхование), объемы выписываемых антибиотиков, уровень эффективности первой помощи, уровень эффективности вторичной помощи, уровень лечения онкологических заболеваний.

Израиль находится в числе стран с наименьшим количеством случаев самоубийств на душу населения.

В Израиле 3,1 практикующих врача на тысячу человек населения и 5,1 медсестер на тысячу человек населения. Если по количеству врачей Израиль находится где-то недалеко от среднего показателя по OECD (3,5 врача на 1.000 человек населения), то по количеству медсестер израильская система здравоохранения находится в нижней части таблицы (среднее по OECD – 8,8).

Сравнительные показатели, такие как количество смертей после госпитализации с сердечным приступом и количество случаев оставления хирургических инструментов в теле пациента после операции, свидетельствуют о высоком текущем уровне медицины в Израиле.

Однако без принятия правительством Израиля незамедлительных мер израильской медицине грозит серьезная нехватка врачей. На текущий момент Израиль занимает вторую после Италии строку по количеству врачей в предпенсионном и пенсионном возрасте. Каждый второй израильский врач старше 55 лет, многие из них – старше 67 лет.

Кроме того, отчет указывает на очень высокую долю детей-израильтян в возрасте 5-9 лет, страдающих ожирением (37,7%). Хуже ситуация только в США, Италии, Новой Зеландии, Греции, Чили и Испании.

Также, согласно отчету, в Израиле резко выросло количество выписываемых пациентам опиоидных обезболивающих, превысив средний показатель по OECD.

Касательно срока ожидания элективных операций, очереди на операцию по замене сустава в Израиле заметно короче, чем в среднем по OECD, а на операцию по удалению катаракты равны среднему показателю по OECD.

Рак груди в Израиле выявляют на более поздней стадии, чем в среднем по OECD, однако уровень выживаемости в течение пяти лет после обнаружения в Израиле заметно выше (шестой показатель в мире).

Несмотря на статус страны высоких технологий, Израиль занимает одно из последних мест в OECD по количеству КТ и МРТ аппаратов по отношению к численности населения. Хуже ситуация с приборами визуализации только в Великобритании, Венгрии, Коста-Рике, Мексике и Колумбии.

Меньше чем в Израиле МРТ-проверок делают только в Южной Корее, Польше и Чили.

По количеству койкомест на 1.000 человек населения (3,1) Израиль находится в конце второй трети стран OECD (средний показатель – 4,7), в четыре раза уступая Японии и Южной Корее, однако заметно опережая такие страны, как Швеция, Дания, Великобритания или Канада. Интересно, что Южная Корея за последние 17 лет увеличила количество койкомест в три раза, с 4,3 до 12,3 на каждую тысячу населения.

Израиль также занимает второе место среди стран OECD по уровню средней загруженности больниц (93,3%). Большая занятость зафиксирована только в Ирландии (94,9%).