Названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

В понедельник, 7 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявил имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

В этом году лауреатами премии стали Уильям Келин (Гарвардский университет, США), Питер Рэтклифф (Оксфордский университет, Великобритания) и Грегг Семенца (Гарвардский университет, США) за "открытия того, как клетки реагируют и адаптируются к доступности кислорода".

Эти ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода, сказано в сообщении Нобелевского комитета.

Уильяму Келину 61 год, его лаборатория изучает белки-супрессоры опухолей. Питеру Рэтклиффу 65 лет, он создал лабораторию для изучения регуляции эритропоэтина – гормона, ответственного за стимуляцию производства эритроцитов, который включается в клетках почек в условиях кислородной недостаточности. Греггу Семенце 63 года, он известен своим открытием открытием HIF-1, который позволяет раковым клеткам адаптироваться к среде с низким содержанием кислорода.

8 октября будет назван лауреат в области физики, 9 октября – химии. 10 октября, после годичного перерыва, будут названы лауреаты Нобелевской премии по литературе. На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 950 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

В прошлом году лауреатами премии в области медицины и физиологии были объявлены Джеймс Аллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония). Премия им была присуждена "за открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции".