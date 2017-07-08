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Здоровье

Японские ученые утверждают, что апельсины и лимоны защищают от развития деменции

время публикации: 16:37 | последнее обновление: 17:07 блог версия для печати фото
Японские ученые утверждают, что апельсины и лимоны защищают от развития деменции

По данным исследования, проведенного учеными из японского университета Тохоку, ежедневное употребление в пищу цитрусовых (апельсинов, лимонов, грейпфрутов или лаймов) может почти на четверть сократить риск развития деменции, сообщает Daily Mail.

Лимонная кислота содержит нобилетин – флавоноид, не только замедляющий процесс ухудшения памяти, но и позволяющий улучшить ее.

В течение продолжительного времени ученые отслеживали состояние 13 тысяч мужчин и женщин, как среднего, так и пожилого возраста, и обнаружили, что те, кто ел цитрусовые ежедневно, оказались на 23% меньше подвержены риску возникновения деменции, чем те, кто употреблял апельсины и лимоны в пищу менее двух раз в неделю.

Результаты первого серьезного исследования воздействия цитрусовых на состояние людей, подверженных риску возникновения деменции или болезни Альцгеймера, было опубликовано в журнале British Journal of Nutrition.



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