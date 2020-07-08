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NEWSru.co.il :: Здоровье8 июля 2020 г., 11:04

Коронавирус в Израиле: новый суточный "рекорд", заражены более 14100 человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: новый суточный "рекорд", заражены более 14100 человек Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром в среду, 8 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 32714 заразившихся (+1528 за 26 часов, новый "рекорд"). В настоящий момент заражены 14104 человека (+1387). 343 заболевших умерли (+5).

Состояние 107 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+18), 36 из них подключены к аппаратам ИВЛ (+0). Состояние 82 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

397 заболевших в больницах (+39), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 18267 выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

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Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,1%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 51-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 26603 тестов.

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