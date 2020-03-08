Коронавирус в Израиле: за сутки количество больных увеличилось на 14 человек

После того, как стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Израиле, минздрав сообщил еще о десяти заболевших. Таким образом, в Израиле подтверждено 39 случаев заражения.

В сообщении минздрава говорится, что из десяти больных, фигурирующих в сообщении для прессы под номерами с 30 по 39, пятеро вернулись из-за границы. В частности, коронавирусная инфекция была выявлена у них после посещения Италии, Испании, Бельгии и Австрии.

Еще пять человек заразились в Израиле, источник их заражения был установлен.

Ранее минздрав сообщил о 26-м, 27-м, 28-м и 29-м пациентах.

Согласно опубликованной информации, 26-м пациентом стала женщина, проживающая в Хайфском округе, с 3 марта после возвращения из Испании, она находилась на домашнем карантине. Согласно данным эпидемиологического расследования, израильтянка вылетела из аэропорта Бен-Гурион на Тенерифе 25 февраля с пересадкой в Мадриде (рейсы ib3317 и ib3940). В Израиль она вернулась 3 марта (рейсами ib3943 и ib3316). Министерство здравоохранения распорядилось о помещении под домашний карантин всех израильтян, находившихся на борту указанных рейсов.

27-м израильтянином, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, стал житель одного из городов в Северном округе. Согласно данным эпидемиологического расследования, мужчина вылетел в Вену 29 февраля рейсом os860, и вернулся в Израиль 5 марта рейсом OS861. В 18:05 он сел на поезд и вышел в Акко. После возвращения домой он соблюдал режим карантина.

28-м пациентом стал 60-летний житель Иерусалима, который, согласно эпидемиологам, заразился от туриста из Франции. С 3 по 5 марта мужчина находился в магазине оптики на улице Малкей Исраэль, 16, в Иерусалиме с 9:30 до 14:00 и 17:00 до 19:30. 5 марта мужчина посещал ресторан BIGA в торговом центре Ариэля. Он находился в ресторане с 20:00 до 21:00. Мужчина находится на домашнем карантине с 6 марта.

29-м пациентом стал 40-летний житель центра страны. Источник его заражения установить не удалось, и это первый случай, когда эпидемиологическое расследование не смогло установить цепочку передачи вируса.

Ранее в канцелярии главы правительства в Иерусалиме состоялся брифинг, посвященный борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Израиле. В нем принимали участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу, а также министр здравоохранения Яаков Лицман, Гендиректор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов, а также глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат.

Биньямин Нетаниягу, а также представители минздрава говорили о том, что ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем. Тем не менее, в ближайшее время будут предприниматься дополнительные шаги с тем, чтобы затормозить распространение вируса.

Коронавирус в Израиле

По состоянию на 8 марта, в Израиле официально подтверждены 39 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

На воскресном заседании правительства глава минздрава Яаков Лицман заявил, что в настоящее время 20 тысяч израильтян находятся на карантине.

Десятки тысяч израильтян, согласно распоряжению минздрава, должны были подвергнуть себя двухнедельному домашнему карантину после возвращения из Китая, Южной Кореи, Италии, Гонконга, Макао, Сингапура, Японии, Таиланда, Франции, Германии, Швейцарии, Испании, Австрии, Андорры, Сан-Марино, Египта. Ожидается, что с этой недели то же распоряжение будет действовать в отношении израильтян, вернувшихся из США (в частности, из Нью-Йорка, Вашингтона, Калифорнии). Список "опасных" стран увеличивается. В какой степени соблюдается распоряжение минздрава, неизвестно. Но нарушителям распоряжения о карантине грозит уголовное преследование. По данным министерства просвещения, в настоящее время 3878 учащихся и преподавателей находятся на карантине (640 вышли на учебу и работу после карантина).

Иностранцы, прибывающие из указанных выше стран, не смогут въехать в Израиль (на граждан США это пока не распространяется), за исключением случаев, когда они предоставят доказательства возможности пребывания в домашнем карантине. Управление по вопросам народонаселения и иммиграции объявило, что сотням иностранцам было отказано во въезде в Израиль, тысячи граждан стран Европы добровольно покинули Израиль. Туристам, которые находились в Иране, Ираке, Сирии, Ливане (в течение последних 14 дней), отказывают во въезде в Израиль. Отменено множество авиарейсов.

С прошлой недели введен полный запрет на проведение международных конференций в Израиле. Жители Израиля, возвращающиеся с международных конференций, проводимых за границей, будут обязаны находиться в домашнем карантине в течение 14 дней (СМИ писали, что на возвращающихся из США с конференции AIPAC это, по всей видимости, распространяться не будет). Введен полный запрет на проведение в Израиле массовых мероприятий и собраний с участием более 5000 человек. Кроме того, введен полный запрет на участие в собраниях, в которых участвуют более, чем 100 участников, для людей, которые вернулись из любого места за границей в течение последних 14 дней. На этом фоне отменены все массовые мероприятия и шествия, приуроченные к празднику Пурим (включая Адлояду в Холоне и других городах страны).

Введен полный запрет на выезд за границу работников системы здравоохранения, рекомендовано запретить выезд сотрудников управления государственной службы. Командование Армии обороны Израиля запретило военнослужащим, проходящим срочную службу, посещать государства с высоким числом инфицированных коронавирусом. Было принято решение прервать совместные учения Армии обороны Израиля и вооруженных сил США Juniper Cobra 2020.

Министерство просвещения объявило об отмене мероприятий предармейских курсов ГАДНА на ближайшие две недели. Решение об отмене мероприятий принято в соответствии с распоряжениями министерства здравоохранения и в координации с командованием ЦАХАЛа. В связи с этим отменена программа ГАДНА для учащихся йешивы "Абир Яаков" в Нагарии, школы Амит Кенеди" в Акко и учебных заведений "А-Матмид" и "Данцигер" в Кирьят-Шмона.

Администрация международного аэропорта имени Бен-Гуриона приняла решение о закрытии Первого терминала аэропорта в связи с отменой рейсов в Израиль ряда европейских авиакомпаний. Компании отменяют авиарейсы из-за антикоронавирусных мер, введенных израильским министерством здравоохранения. Речь идет об авиакомпаниях Alitalia, Iberia, Lufthansa (включая Austrian Airlines и Swiss Air), Air France, Wizz Air, Ryanair.

В связи с тем, что пожилые люди тяжелее переносят коронавирусную болезнь, минздрав рекомендовал лицам в возрасте от 60 лет и старше, а также лицам с хроническими заболеваниями, такими как сердечные заболевания, диабет, гипертония, респираторные заболевания или ослабленный иммунитет, избегать мест скопления людей и контактирования с возвращающимися из любого места за границей, а также с людьми, у которых проявляются симптомы или которые вероятно заболели. Министерство здравоохранения рекомендует строго соблюдать правила гигиены, избегать рукопожатий и объятий.

Коронавирус в Палестинской автономии

Официальное информационное агентство Рамаллы Wafa вечером 7 марта сообщило со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестинской автономии, что число жителей ПА, заболевших коронавирусом, возросло до 19. Последние три случая зарегистрированы в Бейт-Лехеме.

Несколько дней назад председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о введении чрезвычайного положения в связи с выявлением первых случаев заболевания COVID-19. Распоряжением Аббаса была отменена работа школ и университетов, запрещен въезд иностранных туристов.

Одновременно ЦАХАЛ, в координации с властями ПА, ввел блокаду Бейт-Лехема. Израиль передал властям автономии наборы для диагностирования заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Министерство здравоохранения правительства ХАМАСа в секторе Газы приказало всем жителям сектора, возвращающимся из Египта через КПП "Рафах", находиться на карантине в течение 14 дней после возвращения.

Власти Газы до конца недели отменили занятия в образовательных учреждениях.

В Бейт-Лехеме закрыты для посещений все церкви, монастыри и залы для общественных собраний.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, в общей сложности, в мире от этого заболевания умерли 3825 человек, около 108 тысяч заражены.

В основном жертвами коронавируса стали люди, находившиеся на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй. Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании, Японии, США, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Гонконге, Австралии, Ираке, Таиланде, Тайване, Сан-Марино, Испании, Сербии, Аргентине, Египте и на Филиппинах.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР уведомил, что, по состоянию на 9 марта, 3119 человек в этой стране умерли от коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки умерли 22 заболевших. Общее число заболевших только в одном Китае: почти 81000 человек. Из них почти 59000 уже излечились.

На фоне постепенного снижения темпов распространения коронавируса в Китае наблюдается рост числа заразившихся на Ближнем Востоке и в Европе, прежде всего в Иране и Италии.





